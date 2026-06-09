Πραγματοποιείται σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, η πρώτη σύσκεψη των αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, υπό την προεδρία της Προέδρου του κοινοβουλίου, Αννίτας Δημητρίου.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών οργάνωσης της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, λίγες ημέρες μετά τη συγκρότηση του νέου νομοθετικού σώματος και την επανεκλογή της κ. Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης αναμένεται να βρεθούν τα διαδικαστικά βήματα για τη λειτουργία της νέας Βουλής, καθώς και η προετοιμασία για τη συγκρότηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ένα από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη σύσκεψη είναι και η κατανομή των προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, μετά και την εκλογή της Επιτροπής Επιλογής, η οποία θα γίνει στη συνεδρία της Ολομέλειας την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο καθορισμός των προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών έχει ήδη πυροδοτήσει παρασκήνιο και διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων. Κόμματα που διαθέτουν κοινοβουλευτική ομάδα με τουλάχιστον 8 βουλευτές υποστηρίζουν ότι, με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού της Βουλής και το Σύνταγμα, οι προεδρίες των επιτροπών θα πρέπει να κατανέμονται πρωτίστως μεταξύ αυτών. Από την άλλη, μικρότερα κόμματα που εκπροσωπούνται με τέσσερις βουλευτές επικαλούνται την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, κατά τις οποίες είχαν παραχωρηθεί προεδρίες επιτροπών και σε κόμματα χωρίς κοινοβουλευτικές ομάδες.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Βουλή των Αντιπροσώπων, με τα κόμματα να αναμένεται να καταθέσουν τις πρώτες τους θέσεις για την κατανομή των κοινοβουλευτικών αξιωμάτων και την ομαλή έναρξη των εργασιών της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

ΚΥΠΕ