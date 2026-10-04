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«Το μέλλον είναι πολύ φωτεινό», δήλωσε για την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ – Κύπρου ο νέος Πρέσβης της χώρας στη Λευκωσία, Τζον Μπρέσλοου.

Στην πρώτη του συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων του το Σεπτέμβριο, στο κατάστρωμα του USS Roosevelt, το οποίο επισκέφθηκε το λιμάνι Λεμεσού και αφότου άγημα των ΗΠΑ παρέλασε για πρώτη φορά στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου, ο Πρέσβης Μπρέσλοου απαντάει σε ερωτήσεις για την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Κληθείς να δώσει παραδείγματα του τι έχει επιτευχθεί από την υπογραφή διμερούς οδικού χάρτη για την αμυντική συνεργασία 2024 – 2029 ο Πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε ότι «ο οδικός χάρτης έχει ήδη αρχίσει και εξελίσσεται πολύ καλά».

Σημείωσε ότι ο οδικός χάρτης είναι διάρκειας πέντε ετών και θα ολοκληρωθεί κοντά στο τέλος της θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «κάτι που σίγουρα θα ήθελα να κάνω πριν να αποχωρήσει από το αξίωμά του, γιατί με διόρισε, είναι να του τηλεφωνήσω και να του πω ότι αυτό (ο οδικός χάρτης) πρέπει να ανανεωθεί».

Ως προς τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη, ο κ. Μπρέσλοου μίλησε για σχέδια αύξησης των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο στην Πάφο και το πρόγραμμα Cyclops, το οποίο «είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα», όπως σημείωσε.

Εξήγησε ότι στο πλαίσιο του Cyclops, ένα κέντρο εκπαίδευσης που έχει ανεγερθεί με χρηματοδότηση των ΗΠΑ στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η συνοριακή ασφάλεια, προσθέτοντας ότι οι εκπαιδεύσεις γίνονται κατά κύριο λόγο με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς του Νιου Τζέρζεϊ.

«Πολλοί είναι αυτοί που έχουν ωφεληθεί και είναι ένα υπέροχο, υπέροχο πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Επανερχόμενος στο θέμα της ανανέωσης του οδικού χάρτη ο Πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε ότι «είναι κάπως νωρίς για να μιλάμε για ανανέωση τώρα. Είμαστε στα μέσα του, αλλά θα έπρεπε να ανανεωθεί γιατί πρωτοπορεί για την Κύπρο και τις ΗΠΑ».

Σε ερώτηση για την επίσκεψη του USS Roosevelt στο λιμάνι της Λεμεσού και αν σηματοδοτεί μια νέα εποχή επισκέψεων στην Κύπρο από αμερικανικά πλοία, καθώς και αν υπάρχουν σχεδιασμοί για κοινές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, ο κ. Μπρέσλοου απάντησε ότι «νομίζω ότι υπάρχουν σχέδια για πολλές διαφορετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εδώ στην Κύπρο, για αμυντικές επιχειρήσεις».

«Και το μέλλον είναι πολύ φωτεινό», επισήμανε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για κάποιες εξ αυτών».

Κληθείς να αναφερθεί σε κάτι που θα μπορούσε απάντησε: «Νομίζω ότι θα δείτε πιο πολλά πολεμικά και πλοία που θα επισκεφθούν το λιμάνι όπως αυτό. Και θα γίνουν κάποιες κοινές ασκήσεις, όπως αυτές στο πλαίσιο του Cyclops. Οπότε, επιθυμούμε να συνεχίσουμε».

Σε ερώτηση για την θέση των ΗΠΑ αναφορικά με ενδεχόμενη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και κατά πόσο οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν μια αίτηση της Κύπρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη (PfP) ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι «πρώτα απ’ όλα, νομίζω ότι το θέμα της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ αρχίζει με τους πολίτες της Κύπρου. Εννοώ ότι θεωρώ πως αυτοί πρέπει να αποφασίσουν ότι είναι κάτι που θέλουν να κάνουν».

«Και θεωρώ ότι οι δυνατότητες που δημιουργούν οι ΗΠΑ και η Κύπρος μαζί είναι σχεδόν σαν το ΝΑΤΟ. Εννοώ ότι οι ΗΠΑ θα προστατέψουν την Κύπρο στο μέλλον. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, αλλά νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ, πολύ υποστηρικτικές», σημείωσε.

Ερωτηθείς ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για μια μόνιμη άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, κάτι που τώρα ανανεώνεται ετησίως, απάντησε ότι «δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η θέση της κυβέρνησης, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει αυξανόμενο μομέντουμ από τη Γερουσία για αύξηση του χρονοδιαγράμματος του ITAR (Διεθνείς Κανονισμοί για την Εμπορία των Όπλων).

«Έχουν αναφερθεί σε τρία χρόνια, πέντε χρόνια», πρόσθεσε. «Ο Γερουσιαστής (Κόρι) Μπούκερ, γνωρίζω, ενδιαφέρεται για να γίνει αυτό. Και ορισμένοι από τους συνεργάτες του ήταν εδώ πρόσφατα και το συζητήσαμε», ανέφερε. Οπότε, συνέχισε ο Πρέσβης Μπρέσλοου, «θεωρώ ότι μελλοντικά μπορεί να επεκταθεί το ITAR, αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Προφανώς δεν χαράσσω πολιτική. Είναι κάτι που κάνουν το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος». Αλλά, σημείωσε, «θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο μομέντουμ για να επιτευχθεί αυτό».

Σε ερώτηση πως βρίσκει την Κύπρο είπε ότι «είμαι εδώ μόλις για ένα μήνα. Δεν είχα ξαναέρθει στην Κύπρο. Δεν μπορούσα να έρθω ώσπου γίνει η επικύρωση του διορισμού μου από τη Γερουσία».

«Αγαπώ την Κύπρο. Η σύζυγός μου Σόνια και εγώ την έχουμε ερωτευθεί. Μάλιστα έχουμε κάνει περιηγήσεις στο νησί και στην πρώτη μας επίσκεψη η σύζυγός μου μου είπε ‘Αγαπώ αυτόν τον τόπο. Όταν ολοκληρώσεις τη θητεία σου ως Πρέσβης θα ήθελα να ζήσουμε εδώ’, οπότε αυτό σας δείχνει πόσο πολύ την αγαπάμε».

Κληθείς να μοιραστεί τις σκέψεις του καθώς αρχίζει την θητεία του ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, απάντησε ότι «προσβλέπω με ενθουσιασμό να υπηρετήσω. Μάλιστα, αν και είμαι εδώ μόλις ένα μήνα, μπορώ να προβλέψω ότι θα λυπηθώ πολύ όταν φύγω από την Κύπρο. Μου αρέσει πολύ. Μια πραγματική πρόκληση».

«Και οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει είναι τόσο συμπαθητικοί και υπέροχοι. Κάτι που με έχει εκπλήξει είναι που όλοι είναι χαμογελαστοί και τους αρέσει αυτό που κάνουν», ανέφερε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ