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Τη θέση ότι η συνύπαρξη δύο κρατών αποτελεί την πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό επαναδιατυπώνει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν (Hakan Fidan), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστηρίζει ότι η αναγνώριση των λεγόμενων εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού «λαού», δηλαδή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς λύσης.

Σε ανάρτησή του απόψε με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε στα κατεχόμενα, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά παραγωγική, ο κ. Φιντάν έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ότι δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία του τουρκοκυπριακού «λαού».

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik.



Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkilerimizi ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık.… November 6, 2026

Ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας να χτίσουν το δικό τους μέλλον με ελεύθερο, ασφαλή και ευημερούντα τρόπο», σημείωσε.

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει υπόψιν τις νόμιμες προσδοκίες των Τουρκοκυπρίων και τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία, σύμφωνα με το όραμα που για άλλη μια φορά εξέφρασε ο Πρόεδρός μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού σε κάθε πλατφόρμα και να ενισχύει την αλληλεγγύη της με την τδβκ σε όλους τους τομείς», επεσήμανε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Χακάν Φιντάν ευχαρίστησε «τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας για τη θερμή φιλοξενία τους» και τους συνεχάρη εκ των προτέρων για την 43η επέτειο από την ίδρυση της «τδβκ», στις 15 Νοεμβρίου.

Ανέφερε, ακόμη, ότι συναντήθηκε με τους Τουφάν Έρχιουρμαν, Ουνάλ Ουστέλ και Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, για να συζητήσουν τις «διμερείς σχέσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό».

ΚΥΠΕ