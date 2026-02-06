Μια μικρή περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε πρόσφατα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα σημειώνει:

«Μετά από μια μικρή περιπέτεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, είμαι καλά στην υγεία μου.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επεμβατικό καρδιολόγο Δρα. Christos Eftychiou και στην Ομάδα του για τον υψηλό επαγγελματισμό, την εμπειρογνωμοσύνη, την άψογη εργασία που επιτελούν καθώς και για την ανθρώπινη προσέγγιση που τους διακρίνει!

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην καρδιολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου Δρ. Angeliki Mouzarou για τη συνεχή υποστήριξη, το ειλικρινές ενδιαφέρον και κυρίως γιατί με ενθάρρυνε να δείξω την απαραίτητη προσοχή και υπευθυνότητα απέναντι στην υγεία μου, καθώς και στο Ιατρείο Λιπιδίων και Καρδιαγγειακού Κινδύνου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Ευχαριστώ επίσης από καρδιάς τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες της Καρδιολογικής Κλινικής -τμήμα καθετηριασμού-του Γ.Ν. Λευκωσίας για τη φροντίδα, την υπομονή και την ανθρωπιά που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκεί παραμονής μου.

Η εμπειρία αυτή αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Είναι καθήκον όλων μας να δείχνουμε έγκαιρα ενδιαφέρον για την πρόληψη και να μην αμελούμε τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους. Η πρόληψη σώζει ζωές και μας επιτρέπει να συνεχίζουμε δυνατοί δίπλα στους αγαπημένους μας!

Λαμβάνω πολλά μηνύματα και θέλω να διαβεβαιώσω όλους σας ότι σε λίγες μέρες επιστρέφω στα βουλευτικά μου καθήκοντα και στην εκλογική μάχη.

Με δύναμη, αισιοδοξία και πίστη ότι με θετική σκέψη μπορούμε πάντα να ξεπερνούμε τις δυσκολίες και να προχωρούμε πάντα μπροστά με υγεία και ελπίδα!»