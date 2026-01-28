Πριν από έξι μήνες είχαν μπει στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι δυο ομάδες της Λάρνακας που φέρονται να δρούσαν εγκληματικά. Μάλιστα, για τις κινήσεις των μελών των δύο ομάδων, είχαν γίνει 366 καταχωρήσεις, δηλαδή για το πού μετέβαιναν, ποιους συναντούσαν, κ.λπ. Άρα ήταν στο στόχαστρο των Αρχών τα άτομα αυτά, καθώς και η δράση τους.

Το ζήτημα είναι γιατί δεν έγιναν κινήσεις ή απλώς τους πρόλαβαν τα γεγονότα. Το μείζον ζήτημα είναι πως κάποιοι κατάφερναν να συναντούν πολιτικά άτομα ή τις Αρχές της πόλης της Λάρνακας, με πάσα ευκολία.

ΜΙΧ.