Ειδική τριμελής επιτροπή στη βάση της κείμενης νομοθεσίας ανά διαστήματα ενημερώνει επίσημα την Βουλή για τους αξιωματούχους και τους δημόσιους λειτουργούς που μεταπηδούν στον ιδιωτικό τομέα.

Οι τελευταίοι, όπως σημειώσαμε και χθες, εντός των επόμενων δυο χρόνων από την ημέρα της αποχώρησής τους από θέση του δημοσίου, είναι υποχρεωμένοι να λάβουν σχετική άδεια από την τριμελή επιτροπή στην περίπτωση που θέλουν να εργαστούν σε ιδιωτικό οργανισμό. Όπως αποδείχθηκε χθες, δεν υπάρχει μηχανισμός ώστε αυτά τα στοιχεία που αφορούν στην εξέταση των σχετικών αιτημάτων και διαβιβάζονται στη Βουλή, να ελέγχονται αμέσως.

Αν επιλαμβάνονταν κάποιοι του θέματος με την παράδοση των στοιχείων θα επιτυγχανόταν ο καλόπιστος έλεγχος και θα υπάρχει έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ζήτησε προχθές από το αρχείο του κοινοβουλίου να της διαβιβαστούν τα σχετικά αρχεία που αφορούν τα αιτήματα του Γιώργου Λακκοτρύπη κατά τη διετία μεταξύ Ιουλίου του 2020 και του 2022, ώστε να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί φάνηκε πως ο μηχανισμός πάει λάθος.

Σχετικά ερωτήματα διατύπωσε χθες η κ. Χαραλαμπίδου υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί.

Φ. Μ.