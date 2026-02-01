Μέσα σ’ όλη την καταχνιά που προκαλούν τα παράσιτα της πολιτικής τύπου Φειδίας, με τα οποία όλοι ασχολούνται, υπάρχουν κι αυτοί που ξεχωρίζουν με την εμπλοκή τους στην πολιτική. Δύο εξ αυτών που ξεχωρίζουν οι είναι ο Κωνσταντίνος Κόμπος και η Μαριλένα Ραουνά, των οποίων η παρουσία στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελούν ένα δείγμα υψηλής ποιότητας πολιτικού λόγου. Βεβαίως για τα πλείστα μέσα ενημέρωσης τόσο η παρουσία Κόμπου-Ραουνά όσο και των άλλων υπουργών που πέρασαν στη διάρκεια της εβδομάδας από επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου δεν είχαν σημασία. Γιατί απλούστατα δεν ήταν κάποιος Φειδίας…

