Εάν ακούσει κανείς τις αντιδράσεις κάποιων κομμάτων και αγροτοπατέρων, τότε σίγουρα όλοι όσοι εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα, με τη γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ. θα έπρεπε να ήταν σε εγρήγορση και σε συνεχή κινητοποίηση. Ταυτόχρονα θα ήταν όλοι πρόθυμοι να ακούσουν και να ενημερωθούν.

Όμως, όπως φάνηκε σε μια πρόσφατη συγκέντρωση που επιχειρήθηκε σε κοινότητα της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, όπου βρέθηκαν βουλευτής και ευρωβουλευτής για να τους ενημερώσουν για το Mercosur και να τους πουν για τα όσα διακυβεύονται στον κλάδο τους… ήταν μόνο τρεις και ο μπουφετζής.

