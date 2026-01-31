Προκηρύχθηκαν χθες ταυτόχρονα δυο διευθυντικές θέσεις άκρως σημαντικές και ελπίζουμε να επιλεγούν οι καλύτεροι στη βάση αξίας και προσόντων και όχι ποιον γνωρίζουν. Πρόκειται για τις θέσεις του γενικού διευθυντή της Βουλής και του διευθυντή Φυλακών. Για την πρώτη αυτό που υπάρχει δεδομένο είναι οι πολλές ακυρώσεις που προηγήθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο. Όσο για τη θέση του διευθυντή Φυλακών, αυτή είναι πέραν της ηλεκτρικής. Άλλοι έφυγαν νύχτα, άλλοι παραιτήθηκαν και άλλοι δεν άντεξαν για πολύ. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιλεγεί ένα πρόσωπο με προσόντα και όρεξη ώστε να οδηγήσει τις φυλακές στη νέα εποχή με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε εποχές Netflix αλλά ούτε και φόνων και βιασμών.

ΜΙΧ.