Νέο βιβλίο κυκλοφόρησε ο καλός συνάδελφος Αντώνης Άσσος με τίτλο «Η ξεχασμένη Εξέγερση του 1974 – Πάφος 8 Σεπτεμβρίου 1974». Πρόκειται για ένα ιστορικό βιβλίο έρευνας με νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Ειδικά για τα όσα ακολούθησαν της δολοφονίας του αστυνομικού Δημοσθένη Γεωργίου στις 8 Σεπτεμβρίου 1974 στο Μέσα Χωριό της Πάφου.

Πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στη γενέτειρά του Πάφο (Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α’ Λυκείου Πάφου). Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου και ο πρέσβης επί τιμή Νέαρχος Παλάς. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο λυκειάρχης Γιώργος Παναγή ενώ την εκδήλωση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Παρούτης.

Κ.ΒΕΝ.