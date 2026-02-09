Επίσημο έναυσμα της προεκλογικής περιόδου για τον Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας. Η έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας έγινε με συγκέντρωση στην αίθουσα της ΠΟΕΔ, παρουσία της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου, αλλά και του τέως προέδρου του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου.

Την ομιλία του προλόγισαν η Ζήνα Λύσανδρου Παναγίδη, φιλόλογος και τέως δήμαρχος Λευκονοίκου, ο Ανδρέας Λουκάς, πρώην γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Μιχάλης Ζαχαρίογλου, πρέσβης επί τιμή, και ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου.

Φ.Δ.