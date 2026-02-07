Εδώ και δεκαετίες ο Δήμος Πάφου και οι κεφαλές του περνούν από το ένα επεισόδιο στο άλλο, πότε για οικονομικά σκάνδαλα, πότε για πειθαρχικές υποθέσεις και πότε για προσωπικές υποθέσεις που άπτονται όμως του ποινικού κώδικα.

Στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία οι κόντρες εντός του δημοτικού συμβουλίου είναι πια ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, σε σημείο που συνιστά είδηση αν διεξαχθεί μια συνεδρία ομαλά μέχρι τέλους. Για να φθάσουμε στη σημερινή κορύφωση με το υπουργείο Εσωτερικών και τον Γενικό Ελεγκτή να εξετάζουν ζητήματα παράτυπων προσλήψεων και ανανεώσεων συμβολαίων.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, οι δήμοι Ιεροκηπίας και Πέγειας μάλλον ως αξιοθέατα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην επαρχία Πάφου. Όπως βλέπουμε με έκπληξη και δέος τα είδη προς εξαφάνιση ένα πράμα.

Ντόρα