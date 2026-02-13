Τσικνοπέμπτη και Βουλή δεν πάνε μαζί. Και αυτό, γιατί χθες λόγω της ημέρας, αναβλήθηκε η συνεδρία της Ολομέλειας.

Το θέμα, για αναβολή της Ολομέλειας, έθεσαν πριν από μερικές ημέρες βουλευτές οι οποίοι απαίτησαν να μην πραγματοποιηθεί η συνεδρία λόγω των πολλών εκδηλώσεων στις οποίες έπρεπε να παρευρεθούν.

Από την άλλη οι συνεδρίες των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και Εσωτερικών διεξήχθησαν κανονικά, σε αντίθεση με άλλες επιτροπές οι οποίες δεν συνεδρίασαν. Αυτά βλέπει ο κόσμος και διερωτώνται τα κόμματα γιατί τους απαξιώνουν.

ΜΕΣ