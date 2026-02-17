Οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού κυρίως στη Δημοτική Εκπαίδευση, είναι ένα ζήτημα που αρκετά συχνά απασχολεί τον εκπαιδευτικό κόσμο αλλά και την ΠΟΕΔ. Θυμίζουμε ότι η οργάνωση των δασκάλων θέτει έντονα το θέμα αξιώνοντας άμεση λύση. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από μερικές εβδομάδες γνωστοποιήθηκαν και σχετικοί αριθμοί, σύμφωνα με τους οποίους στις 22 Ιανουαρίου υπήρχαν 170 αδιάθετες αντικαταστάσεις. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το υπουργείο Παιδείας επεξεργάστηκε διάφορα πλαίσια για το θέμα αυτό, και φαίνεται να βρήκε λύσεις για τις αντικαταστάσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση. Τώρα, αναμένεται η σχετική ανακοίνωση, η οποία όπως πληροφορούμαστε θα γίνει λίαν συντόμως.

