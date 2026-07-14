Από μουσικές διοργανώσεις, θέατρο και προβολές, το φετινό καλοκαίρι προτείνει ξεχωριστές εκδηλώσεις που αξίζει να βάλετε στην ατζέντα σας.

Το Windcraft Music Fest επιστρέφει από τις 24 έως 26/7, γεμίζοντας τα Κατύδατα με ήχους πνευστών, σ’ ένα συναρπαστικό μουσικό πρόγραμμα – από την τζαζ και την παραδοσιακή έως την ηλεκτρονική μουσική – και παράλληλες δράσεις που προσκαλούν το κοινό σε συμμετοχή, εξερεύνηση και διασκέδαση. Το φετινό πρόγραμμα του Windcraft Music Fest περιλαμβάνει συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, με ιδιαίτερες συνεργασίες και ακούσματα που γεφυρώνουν παραδόσεις και σύγχρονες τάσεις. Προπώληση εισιτηρίων πατήστε εδώ Επικοινωνία: 22377748.

Windcraft Band

Στο Vals Place στη Γυαλιά της Πάφου επιστρέφει το One Love Festival 2026 ένα μοναδικό φεστιβάλ αφιερωμένο αποκλειστικά στη reggae, σε μια υπαίθρια συνάντηση γεμάτη μουσική από τις 29/7 έως 2/8. Η αυλαία ανοίγει στις 29 και 30 Ιουλίου με το Full Moon Wellbeing Camping και από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, ανεβαίνει η ένταση με δύο σκηνές γεμάτες live εμφανίσεις με βασικό καλλιτέχνη τον Mexican Stepper από το Μεξικό. Μαζί του ανεβαίνουν στη σκηνή οι Dubwize Band ft. Tim Heights, Selecta Kilimanjaro, Eleni D. Starlight, Dub Thomas, Dubophonic Showcase, King of Eye, Timeline, DJ Monday, Silent Kev, Bass Ill, Natty Rise, Sarah Charm, DJ Olga, Suzie Selecta, Mande Morry Drummers και Mussa DMZ x Minerals, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα.

Όπως κάθε χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους θεατές, με παραγωγές που καταγράφουν χωρίς παραμορφώσεις, το ανθρώπινο πρόσωπο στη σημερινή χαοτική εποχή από 1 έως 8/8. Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σε αποκλειστική πρώτη παγκύπρια προβολή 21 ταινίες από την σύγχρονη διεθνή και ντόπια παραγωγή. Τις προβολές θα πλαισιώνουν, όπως κάθε χρονιά, συζητήσεις με φιλοξενούμενους δημιουργούς, μουσικές εκδηλώσεις, περφόρμανς, DJ sets και υπαίθρια πάρτι. Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού.

Έχοντας αφετηρία τη Μεσόγειο και την Κύπρο, το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival, φέρνει κοντά την παράδοση και τον πειραματισμό.

16/7, 9μ.μ. Nabuma (90′) Neo-soul και σύγχρονο R&B με jazz και cinematic αισθητική, με έμφαση στο groove, τη μελωδία και την εκφραστική ερμηνεία.

17/7, 9μ.μ. …Bulletproof Tour… – Κοza Mostra (120′) Με εκρηκτική σκηνική ενέργεια και νέο υλικό, οι Koza Mostra επιστρέφουν με rock, παραδοσιακά στοιχεία και σύγχρονο punk attitude.

21/7, 9μ.μ. Near to Far East: Cyprus Κollective Big Band (60′) Μία εμβληματική jazz suite – ηχητική διαδρομή προς την Ανατολή.

Οι παραστάσεις 12/7, 16/7, 17/7, 21/7 διεξάγονται στον Χώρο Στάθμευσης ΣΕΚ (πίσω από το Θέατρο Ριάλτο). Πληροφορίες/Εισιτήρια πατήστε εδώ και 77 77 77 45.

Το Φεστιβάλ Μουσικής στο Θεατράκι Δάσους στον Κάτω Αμιάντο επιστρέφει για 12 ημέρες, γεμάτες από ζωντανές συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις, με τη φιλοδοξία να φέρει στη φύση ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Μανώλης Νεοφύτου

25/7, «Κοίτα μια νύχτα» – Αφιέρωμα στο Έντεχνο Τραγούδι. Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Ερμηνευτές και Απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού Μάνος Χατζηδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Λοΐζος κ. ά. Άντρεα Σοφοκλέους – φωνή Σοφία Περικλέους – κοντραμπάσο Μαρίνος Σούγλης – πιάνο.

26/7, Αριστουργήματα της Μπαρόκ και Κλασικής Όπερας, Αφιέρωμα στις Εποχές Μπαρόκ και Κλασικισμό Θεοδώρα Ράφτη – φωνή Μανώλης Νεοφύτου – πιάνο.

1/8, Από τη Ροκ μέχρι την Τζαζ Αυτοσχεδιασμοί Πάνος Οικονόμου – κρουστά Γρηγόρης Αρτεμίδης – ηλεκτρική κιθάρα.

5/8, Ρεσιτάλ Τραγουδιού και Πιάνου. Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Ερμηνευτές και Απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού Debussy, Grieg, Donizetti, Bellini, Schubert, Schumann Αλεξάνδρα Βίκτωρος – πιάνο Κωνσταντίνα Χριστοδούλου – φωνή.

12/8, A Night of Cinematic Music. Μουσική από ελληνικό και ξένο κινηματογράφο Μανώλης Νεοφύτου.

16/8, Christos Yerolatsitis Trio. Συνθέσεις τους Χρίστου Γερολατσίτη και επιλεγμένες διασκευές από ρεπερτόριο της τζαζ μουσική Χρίστος Γερολατσίτης – πιάνο Κυριάκος Κέστα – κοντραμπάσο Στέλιος Ξυδιάς – κρουστά.

17/8, Σερενάτα κάτω από τ’ άστρα. Τραγούδια διεθνούς ρεπερτορίου από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία κ.ά. Βάκια Σταύρου – φωνή Μανώλης Νεοφύτου.

19/8, Παρουσίαση Βιβλίου «Τα ξωτικά της Έρλαντ» της Ζέλειας Γεωργιάδου. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, μία αλληγορία για τη ζωή στις σύγχρονες πόλεις. Ζέλεια Γεωργιάδου – συγγραφέας Άριστος Τσιάρτας – παρουσίαση Δρ Μαρίνα Νεοφύτου – συντονισμός συζήτησης Μανώλης Νεοφύτου – πιάνο.

22/8, Βραδιά Όπερας. Verdi, Puccini, Bellini κ.ά. Μάριος Ανδρέου, Laden Ince – φωνή Μανώλης Νεοφύτου – πιάνο.

28/8, Συναυλία Μουσικής Δωματίου, Rachmaninoff, Le Masne, Tchaikovsky, Κάρβελος Μανώλης Νεοφύτου – πιάνο Wolfgang Schroder – βιολί Robertas Grod – τσέλο.

30/8, Night of Jazz with Elizabeth. Ζεστά φωνητικά, πλούσιες αρμονίες και η αδιαμφισβήτητη γοητεία της ζωντανής τζαζ Γιώργος Κούλας – κρουστά Elizabeth Simonian – φωνή.



Το Μουσικό Φεστιβάλ Φέγγαρος μεταφέρει τη φετινή διοργάνωση στο Πάρκο της Φάρμας Πετρίδη, στο Μαρκί, φιλοξενώντας περισσότερους από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές. Το πρόγραμμα εκτείνεται συνολικά σε ένα ευρύ φάσμα ήχων -από alternative και ηλεκτρονική μουσική μέχρι hip hop, experimental και σύγχρονες pop τάσεις- επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στόχευση του Φέγγαρος να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Περισσότεροι εισηγητές, περισσότερα workshops, περισσότερες επιλογές επιφυλάσσει με ένα νέο, ευέλικτο format το Μουσικό Χωριό Φέγγαρος. Από φέτος, κάθε workshop θα πραγματοποιείται ως αυτόνομο session, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το προσωπικό τους πρόγραμμα, επιλέγοντας όσα slots επιθυμούν.Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ούτε συμμετοχή σε άλλα εργαστήρια. Οι φετινοί εισηγητές είναι οι: Σαβίνα Γιαννάτου, Billie Kark, Γιάννης Αναστασάκης (JAM Pedals), Μάριος Τακούσιης, Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, Γιάννης Κουτής, Νικολέττα Δημητρίου, Αθηνά Κάσιου, Ερμής Μιχαήλ, Αντρέας Τραχωνίτης, Μαρίνα Κατσαρή, Άντης Σκορδής και Τακούσιης x Τραχωνίτης.

Με παραγωγές από την Κύπρο, την Ισπανία, τη Λετονία και την Ελλάδα, επιστρέφει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Η αυλαία του φεστιβάλ έχει ήδη ανοίξει και οι παραστάσεις συνεχίζονται ως εξής:

Αισχύλου, Επτά επί Θήβας

Στις 17 και 18 Ιουλίου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στο Κούριο τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού Αστέριου Πελτέκη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η κυπριακή συμμετοχή προέρχεται από τη Θεατρική Ομάδα Persona, η οποία παρουσιάζει τα Επτά επί Θήβας του Αισχύλου σε σκηνοθεσία προς Λέας Μαλένη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί προς 27 και 28 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Μακάριος Γ΄ στη Λευκωσία και προς 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται προς 7 και 8 Αυγούστου στο Κούριο με την Άλκηστη του Ευριπίδη από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ηρώ Μπέζου.

Οι παραστάσεις παρουσιάζονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Οργανωμένη μεταφορά θεατών από τη Λευκωσία προς το Κούριο και την Πάφο, συνοδευόμενη από εισαγωγικές παρουσιάσεις των έργων από θεατρολόγους.

Ελεύθερα, 12.07.2026