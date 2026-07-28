Οι αρχαιότητες δεν αντέχουν επ’ άπειρον και επειδή αφορούν ιστορία χιλιάδων ετών του τόπου, το ΕΤΕΚ, ως έσχατη επιλογή, απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας την προσωπική του παρέμβαση για να σωθούν.

Διαπιστώνοντας κενά στο θέμα της στελέχωσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων ζητά από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να παρέμβει προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

Η παρέμβαση του Προέδρου ζητήθηκε με επιστολή του προέδρου του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνου Κωνσταντή στην οποίαν αναφέρεται, πως «η έγκαιρη επίλυση του ζητήματος είναι κρίσιμη όχι μόνο για την αποφυγή θεσμικών και νομικών κενών, αλλά κυρίως για τη διασφάλιση της ουσιαστικής προστασίας της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου».

Ο K. Κωνσταντής αναφέρει, πως παρά το γεγονός ότι το θέμα τέθηκε ενώπιον της υφυπουργού Πολιτισμού, η οποία συμφώνησε για την ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων, εντούτοις μέχρι στιγμής το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί.

Εισήγηση του ΕΤΕΚ είναι να προσληφθούν αρχιτέκτονες και μηχανικοί οι οποίοι θα συμβάλουν στο έργο της συντήρησης των αρχαιοτήτων.

Στην επιστολή υπό τον τίτλο «Στελέχωση και νομική κατοχύρωση εργασιών Τμήματος Αρχαιοτήτων στον τομέα συντήρησης και αποκατάστασης Αρχαίων Μνημείων» αναφέρεται, πως «το Επιμελητήριο με επιστολή του προς την υφυπουργό Πολιτισμού ανέδειξε τις σοβαρές συνέπειες που επιφέρει η απουσία οργανικών θέσεων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών από τη δομή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τόσο ως προς τη νομική κατοχύρωση των σχετικών εργασιών, όσον και ως προς την εύρυθμη και ασφαλή εκτέλεση του έργου του Τμήματος.

Στην επιστολή σημειώνεται, πως η ίδια η Yφυπουργός Πολιτισμού, στην απάντησή της προς το ΕΤΕΚ αναγνώρισε ρητά ότι η θέση του Επιμελητηρίου αντικατοπτρίζει και τη θέση του Υφυπουργείου.

Εξάλλου, όπως προσθέτει ο K. Κωνσταντής, «σε πρόσφατη συνάντηση της υφυπουργού Πολιτισμού με το Επιμελητήριο τον περασμένο Μάρτιο, στην παρουσία του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, επιβεβαιώθηκε ξανά η κοινή αντίληψη ως προς τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος, το οποίο δυστυχώς παραμένει σε εκκρεμότητα».

Σύμφωνα με το ΕΤΕΚ, «το θέμα της στελέχωσης αφορά τη θεσμική, επιστημονική και επιχειρησιακή επάρκεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η οποία οφείλει να διασφαλιστεί με την άρτια στελέχωσή του με Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς».

Σύμφωνα πάντα με το Επιμελητήριο, το θέμα συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα του κράτους να ασκεί με συνέπεια, ασφάλεια, νομιμότητα και επιστημονική επάρκεια τις αρμοδιότητές του στον τομέα της συντήρησης, αποκατάστασης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης των αρχαίων μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων. Πρόκειται, συνεπώς, για ζήτημα ουσίας, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία στηρίζει στην πράξη τον πολιτισμό της, προστίθεται στην επιστολή.

Σημειώνεται πως σχετικά πρόσφατα ετέθη και το θέμα της κατάργησης συνολικά 39 θέσεων εργατοτεχνιτών. Όπως έγινε γνωστό, οι καταργήσεις των πιο πάνω θέσεων υλοποιήθηκαν σε διάστημα τριών ετών.

Υπενθυμίζεται, πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1400 κηρυγμένα μνημεία, τα οποία συντηρεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων μαζί με άλλα μη κηρυγμένα μνημεία. Τα συνεργεία για τη συντήρηση των 1.400 κηρυγμένων μνημείων, εκ των οποίων μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι (Κάτω Πάφος της οποίας οι αρχαιολογικοί χώροι εκτείνονται σε χιλιόμετρα, Κούριο κ.ο.κ.) στελεχώνονται από περίπου 300 άτομα, οπόταν η αφαίρεση 39 θέσεων κρίθηκε πολύ σημαντική.

Όπως μας ελέχθη, εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους, το Τμήμα Αρχαιοτήτων συντηρεί και εκατοντάδες εκκλησίες και άλλα αξιόλογα κτήρια και αν συνεχιστεί η υποβάθμιση σε ανθρώπινο δυναμικό, κάποια μνημεία πολιτισμού θα πληρώσουν το κόστος.

Το θέμα είχε έρθει στην επιφάνεια με αφορμή την αφυπηρέτηση δύο τεχνικών οι οποίοι τύγχαναν μέλη του ΕΤΕΚ.

Ο K. Κωνσταντής υποδεικνύει στην επιστολή του, πως βάσει της νομοθεσίας η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών συντήρησης /αποκατάστασης από συνεργεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων σε αρχαία μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, ο έλεγχος των εργασιών αρχαίων μνημείων ιδιωτικής ιδιοκτησίας καθώς και ο έλεγχος των σχεδίων/μελετών, πρέπει να γίνεται με μελέτη και επίβλεψη από Αρχιτέκτονα/Μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.

Όταν ηγέρθη αρχικά το θέμα τον περασμένο Οκτώβριο, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων Γιώργος Γεωργίου, ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», είχε αναφέρει, πως το ΕΤΕΚ έχει δίκιο να ζητά πλήρωση των κενών θέσεων υπό την έννοια ότι τα άτομα τα οποία αφυπηρετούν ουσιαστικά καθοδηγούν τους εργατοτεχνίτες στη συντήρηση των μνημείων γι’ αυτό πρέπει να αναπληρωθούν με οργανικές θέσεις αρχιτέκτονα και πολιτικού μηχανικού.

Παρατήρησε, πως σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του Τμήματος Αρχαιοτήτων αφορά επεμβάσεις σε αρχαία μνημεία, οπόταν στο οργανόγραμμα του επιβάλλεται να περιληφθούν θέσεις αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών.