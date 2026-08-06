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ΧΟΡΟΣ
- Σαλαμιού, Κυπάρισσος, 8.30μ.μ. Ένα βιωματικό ταξίδι στη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση αποτελεί η παράσταση σύγχρονου χορού «Frear» της Selas Dance Company, η οποία παρουσιάζεται τον Αύγουστο σε έξι κοινότητες της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την έρευνα και τη χορογραφία υπογράφει η Μαρία Καμπέρη. Επόμενες: 8/8 Μονή, Κοινοτικό Αμφιθέατρο, 9/8 Ασκάς, Γήπεδο Κοινοτικού Αθλητισμού, 10/8 Φοινί, Κεντρική Πλατεία, 11/8Λαγουδερά, Ναός Αγίου Γεωργίου, 12/8 Αληθινού, Κεντρική Πλατεία
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 5/9 προβάλλεται η ταινία «Υπέροχες μέρες» του Βιμ Βέντερς. Ο Χιραγιάμα εργάζεται ως καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο. Φαίνεται απόλυτα ικανοποιημένος με την απλή, δομημένη καθημερινότητά του, βρίσκοντας ομορφιά στη μουσική από παλιές κασέτες, στα βιβλία και στη φωτογραφία δέντρων, μέχρι που μια σειρά από απρόσμενες συναντήσεις αποκαλύπτουν περισσότερα για το παρελθόν του. 22348203
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλος Λανίτη. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, συνεχίζεται σήμερα τις πιο κάτω ταινίες: «A Fox Under a Pink Moon» των Μέχρντατ Οσκουέι και Σοράγια Ακλάκι 6.30μ.μ., «Do You Love Me» της Λάνα Ντάχερ παρουσία της σκηνοθέτιδας 8.30μ.μ., «Mineshaft: The Cruising Murders» σε σκηνοθεσία Τζέφρι Σβαρτζ 10.30μ.μ. filmfestival.com.cy
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8
- Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
Λάρνακα
- Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Money Maker (L’Affaire Bojarski – σκηνοθεσία Jean-Paul Salome με τους Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.