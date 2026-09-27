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Το ΕΜΣΤ επικράτησε μεταξύ έξι φιναλίστ – Η διάκριση απονέμεται για τον κοινωνικό ρόλο και τις καινοτόμες πρακτικές των μουσείων τέχνης.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) απέσπασε το European Art Museum Award 2026, μία από τις ευρωπαϊκές διακρίσεις που εστιάζουν στον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης. Η απονομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Αλικάντε της Ισπανίας.

Το ΕΜΣΤ είχε συμπεριληφθεί στη βραχεία λίστα των έξι μουσείων που διεκδίκησαν φέτος το βραβείο, μαζί με το Rijksmuseum του Άμστερνταμ, το νέο Μουσείο Μετανάστευσης FENIX στο Ρότερνταμ, την Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας, το Hastings Contemporary στη Βρετανία και το Μουσείο Gugging της Αυστρίας.

Το European Art Museum Award, που απονέμεται από την European Museum Academy, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία τέχνης ανταποκρίνονται στον κοινωνικό τους ρόλο. Στα κριτήρια και τις αξίες του περιλαμβάνονται η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχή, η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, η οικοδόμηση κοινότητας και η βιωσιμότητα.

Στην περίπτωση του ΕΜΣΤ, η διάκριση συνδέεται με την κατεύθυνση που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το μουσείο υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κατερίνας Γρέγου, με ένα πρόγραμμα που συνδέει τη σύγχρονη τέχνη με ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας, ιστορίας και περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της επιτροπής των βραβείων, Σάμιουελ Γκάλαχερ, αναφέρθηκε στην πρωτοτυπία και τη φιλοδοξία με την οποία, όπως σημείωσε, το όραμα της καλλιτεχνικής διεύθυνσης μετατρέπεται σε πράξη σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ξεχώρισε επίσης τον αριθμό των εκθέσεων που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και χαρακτήρισε το ΕΜΣΤ «πολιτιστική γέφυρα» μεταξύ της ελληνικής σύγχρονης τέχνης, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και του υπόλοιπου κόσμου.

Σύμφωνα με την επιτροπή, η ποιότητα της καλλιτεχνικής παραγωγής, η πρωτοτυπία της σκέψης και η αντίληψη ότι οι δράσεις ενός μουσείου μπορούν να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο ήταν μεταξύ των στοιχείων που διαφοροποίησαν την υποψηφιότητα του ΕΜΣΤ.

Μετά την ανακοίνωση της βράβευσης, η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη συνεχάρη την Κατερίνα Γρέγου και το προσωπικό του μουσείου, χαρακτηρίζοντας τη διάκριση σημαντική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Όπως ανέφερε, το ΕΜΣΤ αποτελεί πλέον έναν ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο πολιτισμού, δημιουργίας και διαλόγου με την κοινωνία.

Η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΕΜΣΤ έχει ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία και έχει διευρύνει τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή.