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Σε ποια περιοχή έχεις μεγαλώσει; Τι σου αρέσει πιο πολύ σε αυτήν;

Στην Έγκωμη και μου αρέσει γιατί συνδυάζει την ηρεμία, ενώ την ίδια στιγμή είναι τόσο κοντά στο κέντρο.

Τι θυμάσαι πιο έντονα από τα παιδικά σου χρόνια εκεί;

Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα είναι οι βόλτες με τα ποδήλατα που κάναμε με τις φίλες μου και την αδερφή μου στη γειτονιά μας.

Ποιο σημείο του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;

Στην Αγία Νάπα, τότε που πολύ λίγοι Λευκωσιάτες την ήξεραν και τις κατασκηνώσεις που κάναμε πάνω στη θάλασσα με το τροχόσπιτο του πατέρα μου. Ήμασταν όλη η οικογένεια μαζί. Όμορφες αναμνήσεις…

Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή με τα πόδια και ποια με το αυτοκίνητο;

Οποιαδήποτε διαδρομή κατά μήκος της παραλίας και με το αυτοκίνητο από Πάφο προς Λατσί.

Σε ποιο σημείο έβγαλες την πιο ωραία φωτογραφία;

Στο γραμμικό πάρκο του Πεδιαίου.

Ποιο βιβλίο διαβάζεις αυτή την περίοδο; Ποιο είναι το αγαπημένο σου;

Παρόλο που, δυστυχώς, δεν διαβάζω και τόσο συχνά βιβλία, με παρότρυνση ενός φίλου διαβάζω τη συλλογή «Φύλλα Πορείας» του Χόρχε Μπουκάι, που αποτελείται από πέντε βιβλία. Τώρα τελειώνω το τέταρτο.

Τι διδάκτηκες από αυτό;

Αυτό το βιβλίο διδάσκει πως η αυτονομία, ο έρωτας, ο πόνος, η ευτυχία και η πνευματικότητα είναι οι πέντε δρόμοι που οδηγούν στην ολοκλήρωση του ανθρώπου και στη συνειδητοποίηση του εαυτού του.

Ποια ταινία είδες τελευταία;

Στον κινηματογράφο, είδα τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.

Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία; Γιατί την ξεχωρίζεις;

Μια ταινία που μου άρεσε ήταν το Erin Brockovich και την ξεχώρισα εξαιτίας της αγαπημένης μου ηθοποιού, Julia Roberts.

Η σειρά με την οποία έχεις κολλήσει;

Η σειρά που έχω κολλήσει είναι οι Άγριες Μέλισσες, που προβάλλεται καθημερινά από τον ΑΝΤ1.

Τι σημαίνει για εσένα αυτός ο χρόνος που περνάς με τα παιδιά στο σπίτι; Πώς τον αξιοποιείτε;

Τα παιδιά μου είναι 22 και 19, τα τελευταία χρόνια ο χρόνος μαζί τους ήταν λίγος, έτσι τώρα για μένα είναι πολύτιμος που τους έχω συνεχώς σπίτι. Απολαμβάνω να μαγειρεύω μαζί τους, κάνουμε γυμναστική και βέβαια συζητούμε για τη κατάσταση με τον κορωνοϊό.

Ποιο τραγούδι ακούς πιο συχνά αυτές τις μέρες;

Τον Φάρο του Κωστή Μαραβέγια.

Σε ποιο μέρος του πλανήτη ονειρεύεσαι ότι βρίσκεσαι;

Στις Μαλδίβες.

Τι θα έκανες αν είχες την ευκαιρία να βρεθείς εκεί;

Απλά θα ξάπλωνα στην παραλία και θα απολάμβανα τη θάλασσα.

Αν η πόλη αυτό το διάστημα ήταν κινηματογραφική ταινία (ή βιβλίο), τι τίτλο θα της έδινες;

«Συρματοφραγμένη πόλη».



INFO: Βρείτε την Έλενα Στρογγυλιώτου στο ατελιέ της στη Λεωφόρο Μακαρίου 82, Λευκωσία και στο τηλ. 22766969. Facebook: https://www.facebook.com/estrongyliotou/ Instagram: https://www.instagram.com/elenastrongyliotouofficial/?hl=en Email: info@elenastrongyliotou.com



Περιοδικό “Down Town”, τεύχος 694.