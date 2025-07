ΘΕΑΤΡΟ

Ζακάκι, Πάρκο Γκογκέν, 8.30μ.μ. Συνεχίζονται οι παραστάσεις της καλοκαιρινής παραγωγής της ΕΘΑΛ «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι», των Αλ. Σακελλάριου – Χρ. Γιαννακόπουλου που παρουσιάζεται σε συνεργασία με τις Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου. Η ζωή του αδέκαστου «στρίγγλου» θα αλλάξει ριζικά με την είσοδο του γυναικείου στοιχείου στη ζωή του. Επί σκηνής: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, Γρηγόρης Γεωργίου, Γιώργος Ευαγόρου, Παναγιώτης Γεωργίου, Νάγια Αναστασιάδου, Ευαγγελία Ονουφρίου και ο Μιχάλης Μουστάκας. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενες: 4/8 Μέσα Γειτονιά. Εισιτήρια: 25877827

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.