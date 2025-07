ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’, 9μ.μ. Η ευριπίδεια τραγωδία Ιφιγένεια εν Ταύροις, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Η σκηνοθεσία είναι του Ονησίφορου Ονησιφόρου σε συμπαραγωγή της Θεατρικής Στέγης Κύπρου και της Anyhow Theatre Ensemble. Τον ρόλο της Ιφιγένειας ερμηνεύει η Μυρσίνη Χριστοδούλου, ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Ονησίφορος Ονησιφόρου, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Βασίλης Βασιλάκης, Πάνος Μακρής, Κρίστη Χαραλάμπους κ.ά. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, καταστήματα Στεφανής, 7000 2414. Διάρκεια: 90’.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ξυλοφάγου, Αμφιθέατρο Πλατείας Αγίου Γεωργίου Ξυλοφάγου. Συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου. Η συναυλία με τίτλο «Ο λαϊκός ερωτικός Μίκης» πραγματοποιείται γενέθλιο ημέρα αυτής της μεγάλης μορφής. Τραγουδούν οι Φρειδερίκη Τομπάζου, Δημήτρης Μεσημέρης, Πάρης Παράσχος. Συνοδεύει μεγάλη λαϊκή ορχήστρα με μαέστρο τον Μιχάλη Μέσσιο. Η καλλιτεχνική διεύθυνση και η παραγωγή φέρουν την υπογραφή του Χρήστου Φιλίππου. 8.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο. Φωτογραφικές εκθέσεις με τίτλο «Τα Παράθυρα της Αμμοχώστου» της Κάτιας Χριστοδούλου και «Όταν το όμορφο παρελθόν συναντά το τραγικό παρόν» του Τάσου Δημητριάδη. Μέχρι 29/7

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Παράλληλη έκθεση «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» εμπνευσμένη από την περιοδική έκθεση ‘Look at Me!’ Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe. Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Survival of the Fittest». Μέχρι 2/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Παλίμψηστο». Μέχρι 31/7

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Fantastic Four: First Steps (σκηνοθεσία Matt Shakman με τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach), K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, Nicosia Mall), Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου) – τηλ. 77778383, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.