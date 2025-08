ΘΕΑΤΡΟ

Πελένδρι, Πολιτιστικό Κέντρο, 8.45μ.μ. Μια σειρά από παραστάσεις της παραγωγής της Εκτός Έδρας Σκηνής του ΘΟΚ με το έργο του Μιχάλη Πασιαρδή «Το Γατάνιν» σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου παρουσιάζονται ορεινές κοινότητες τον Αύγουστο, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους τους να συμμετέχουν σε ποιοτικά πολιτιστικά δρώμενα. Παίζουν (αλφαβητικά): Ανδρέας Δανιήλ, Χάρης Κκολός, Σεμέλη Κυριαζή, Ανδρέας Λόντου, Βασίλης Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Κύνθια Παυλίδου, Μυρσίνη Χριστοδούλου. Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Καλογήρου. Ακολουθούν: 6/8 Πάχνα, 9/8 Ευρύχου, 12/8 Άλωνα

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ceronia Hall – Χαρουπόμυλος Λανίτη, 1-8 Αυγούστου, , Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Προβάλλονται στις 6.30μ.μ. η ταινία «Always» του Ντέμινγκ Τσεν, μια τρυφερή αλληγορία για την απώλεια της αθωότητας και στις 8.30μ.μ. η ταινία «How to Build a Library» των Μάια Λέκοβ και Κρίστοφερ Κινγκ με θέμα δύο θαρραλέες γυναίκες από το Ναϊρόμπι που αποφασίζουν να μεταμορφώσουν μια βιβλιοθήκη. Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση με θέμα «Αποαποικιοποίηση των Αφηγήσεων: Αγκαλιάζοντας τις αθέατες ιστορίες της Λεμεσού μέσω του πολιτισμού». Η συζήτηση θα εστιάσει στο πώς η Λεμεσός μπορεί να αναδείξει τα διαφορετικά πολιτιστικά αφηγήματα, ιστορίες και φωνές της πόλης για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, αντλώντας έμπνευση από το ταξίδι της ταινίας. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, filmfestival.com.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά (σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen με τους Αγγελική Παπούλια, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Marlene Kaminsky), The Naked Gun (σκηνοθεσία Akiva Schaffer με τους Liam Neeson, Pamela Anderson, Akiva Schaffer), Together (σκηνοθεσία Michael Shanks με τους Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman), The Lost Tiger (ταινία animation σε σκηνoθεσία Chantelle Murray), Jungle Beat 2: The Past (ταινία animation σε σκηνoθεσία Sam Wilson)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.