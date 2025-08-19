ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Da Trio» το οποίο αποτελείται από τον Χρήστο Γερολατσίτη στο πιάνο από την Κύπρο, τον Xavi Castillo στο μπάσο από την Καταλονία και τον Karles Pérez στα ντραμς από τη νότια Ισπανία. Η βάση του Da Trio είναι η παράδοση γεμάτη επιρροές από το σήμερα. Το ρεπερτόριό τους είναι εμπνευσμένο από τα θρυλικά τρίο για πιάνο της ιστορίας της τζαζ όπως οι Ahmad Jamal, Oscar Peterson, Bill Evans, σε συνδυασμό με διασκευές τζαζ στάνταρ και πρωτότυπες συνθέσεις. 8μ.μ. technopolis20.com. Πληροφορίες: 70002420

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9