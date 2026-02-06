ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης», 8μ.μ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα μία από τις σπουδαιότερες και πιο ξέφρενες κωμωδίες του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, η «Δωδέκατη Νύχτα», σε σκηνοθεσία του Βρετανού σαιξπηριστή σκηνοθέτη Όουεν Χόρσλεϊ. Παίζουν: Άθως Αντωνίου, Χάρης Αττώνης, Νεκτάριος Θεοδώρου, Χάρης Κκολός, Μάριαν Κυπριανού, Παντελίτσα Λοΐζου, Μαριλύ Μήλια, Χρήστος Παπαγεωργίου, Παναγιώτα Παπακυριακού, Ελένη Σιδερά, George Siena, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Στέλα Φυρογένη. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy 77772717
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Το πολυσυζητημένο έργο του Πορτογάλου συγγραφέα και σκηνοθέτη Τιάγκο Ροντρίγκες «Ο Χορός των Εραστών» έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Οι δύο Έλληνες πρωταγωνιστές, Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, δημιουργούν μια ερμηνεία που μένει αξέχαστη. Διάρκεια: 50’. 77777745 rialto.interticket.com.
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 8μ.μ. Πρεμιέρα για την… αλλιώτικη κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Παίζουν: Έλενα Χριστοφή, Δένα Ιωάννου, Λουκία Πρωτοπαπά, Σίμος Τσιάκκας, Γρηγόρης Γεωργίου, Θέμις Ππολού, Αντρέας Δανιήλ. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. & Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», από τα πιο δυνατά και πολυεπίπεδα σύγχρονα κείμενα του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.
- Λευκωσία, Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το Θεατρικό Αναλόγιο «Η Άλλη Εποχή» από το Φανταστικό Θέατρο επιστρέφει για ένα νέο κύκλο παραστάσεων. Το έργο σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα είναι βασισμένο στο αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου. Παραστάσεις: 6, 7 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ, και 8 Φεβρουαρίου στις 6μμ. More.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. 5 Φεβρουαρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λεμεσός, Αίθουσα Προβολών Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών, 8μ.μ. Προβολή της ισπανικής ταινίας «Deaf» (Sorda) της Εύα Λιμπερτάδ, που απέσπασε Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2025 και τιμάται φέτος ως υποψήφια για το πανευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX 2026. Η προβολή γίνεται από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου, σε συνεργασία με δύο πολιτιστικούς φορείς: την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού και το Queer Wave. Την ταινία προλογίζει ο επαγγελματίας κινηματογράφου Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο. Είσοδος ελεύθερη.
- Λευκωσία, Πάνθεον, 8μ.μ. Η ταινία Shahid (Σκηνοθεσία: Narges Kalhor, 2024, 86′), προβάλλεται στο πλαίσιο του Berlinale Selection 2026, από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου. Ακολουθεί συζήτηση (στα αγγλικά) με την Καίτη Παπαδήμα. Είσοδος ελεύθερη, 22674606
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λάρνακα, Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). Σ’ ένα παιχνίδι ελευθερίας, μνήμης και καθαρής δημιουργίας, κινείται η νέα εικαστική πρόταση του Άντρου Ρόπαλη, ισορροπώντας ανάμεσα στη σοφία των χρόνων, την παιδική αθωότητα και την αρχιτεκτονική γεωμετρία. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 21/2 (Δευτέρα – Παρασκευή: 10π.μ. – 1μ.μ. & 4.30μ.μ. – 7μ.μ. Σάββατο: 10π.μ. – 1μ.μ.)
ΒΙΒΛΙΟ
- Πάφος, Αίθουσα Τελετών του Α΄ Λυκείου Πάφου 7μ.μ. Το βιβλίο του δημοσιογράφου Αντώνη Άσσου «Η ξεχασμένη Εξέγερση του 1974 – Πάφος 8 Σεπτεμβρίου 1974» παρουσιάζεται από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκη Ομήρου και τον πρέσβη επί τιμή Νέαρχο Παλά.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2
- Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.
- Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- 125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Song Sung Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410. K- Σίνεπλεξ