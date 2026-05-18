ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. 8.30 μ.μ. Την ταινία «Άπειρη γη» του Βασίλη Μαζωμένου προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Σε ένα ορεινό χωριό στην Ήπειρο ο Λάζαρος σκοτώνεται σε κυνηγετικό ατύχημα. Λίγο μετά η γυναίκα του γεννά το γιο τους που παίρνει το όνομά του. Εκείνος μεγαλώνει, ερωτεύεται και παντρεύεται τη Χάιδω, αλλά οι δύσκολες συνθήκες ζωής τον αναγκάζουν να φύγει στην ξενιτιά ως οικονομικός μετανάστης. Διάλογοι: Ελληνικοί, Υπότιτλοι: Αγγλικοί (2025,80΄)

Παραλίμνι, Λύκειο Παραλιμνίου, 7.30μ.μ. Στην Αίθουσα “Νίκος Καπετανίδης” του Λυκείου Παραλιμνίου θα προβληθεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη “Η Μπάντα” με την υποστήριξη του Σχολικού Εφόρου, κ. Δημήτρη Πιττάκη και τη συνέργεια των εκπαιδευτικών, Σεργίου Αδάμου ((Διευθυντής Λυκείου) και Μαρίας Μουστάκα. Η εκδήλωση οργανώνεται από το Σωματείο Δράσης Νίκος Καπετανίδης εν όψει των επετειακών εκδηλώσεων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Διαχρονική (22680145). Εγκαίνια 7.30μ.μ. Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Εισιτήρια: more.com Επόμενες: 19, 25, 30, 31 Μαΐου, 8μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς, 8.30μ.μ. Τη ζωή, το χιούμορ και το ανεξάντλητο μουσικό σύμπαν του Γιώργου Ζαμπέτα μεταφέρει στη σκηνή η μεγάλη μουσικοθεατρική επιτυχία «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα». Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας παράστασης που επιχειρεί να συναντήσει το πνεύμα, τη γλώσσα και την ψυχή του ίδιου του Ζαμπέτα. Με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, Χριστίνα Τσάφου και Θοδωρή Αθερίδη, πλαισιωμένους από πολυμελές ensemble ηθοποιών και μουσικών. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Μέχρι 20/5 στη Λευκωσία. Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Μαΐου, Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, Σάββατο 23 Μαΐου, 8.30μ.μ.

Λευκωσία, Μουσείο Αγώνος 12.00. Οι «Μουσικοί Συνοδοιπόροι» θα παρουσιάσουν την παράσταση μουσικής, λόγου και εικόνας «Θέλει Αρετήν και Τόλμην». Θα προηγηθεί του μουσικού μέρους παρουσίαση από μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου διαδραστικής εικονικής περιήγησης 360° των χώρων του μουσείου.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). «Ανάταση ψυχής» της Ραλίτσας Βούρκου. Μέχρι 21/5.

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.