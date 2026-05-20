ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το διεθνούς φήμης σχήμα Accio Piano Trio φέρνει για πρώτη στην Κύπρο Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, προτείνοντας ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα με έργα των Μότσαρτ και Σούμπερτ και των συνθετριών Σεσίλ Σαμινάντ και Αλεξάντρα Μαρία Ζέιβαλντ. Εισιτήρια: 22663871 pharosartsfoundation.org

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 7.30μ.μ. & 9.30μ.μ. (διπλή). Η νέα χορογραφική δουλειά του Χάρη Κούσιου «Love» φέρνει στη σκηνή μια χοροθεατρική εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην εξομολόγηση, τη βία, την απώλεια και την ανάγκη για σύνδεση. Δύο χορευτές, ο Χάρης Κούσιος και η Αμελί Ιωαννίδη, αφηγούνται επί σκηνής προσωπικές εμπειρίες βίας, απώλειας και επιβίωσης, επιχειρώντας μέσα από διαφορετικές διαδρομές να συναντηθούν σε έναν κοινό τόπο: την ανάγκη για ελευθερία, επαφή και αγάπη. Διάρκεια: 70’. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, ARTSLab – Corridor (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, Διαμ. 3). Εγκαίνια: 7μ.μ. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης & Design ARTSLab παρουσιάζει το έργο «Can’t Trap the Eyes/ Μάτια Απαγίδευτα» της τελειόφοιτης φοιτήτριας Άλιας Βουρβοπούλου, μια site-specific εγκατάσταση που δημιουργήθηκε ειδικά για το Corridor, τον νέο χώρο δράσεων και πειραματισμού του οργανισμού της εικαστικού Έφης Σαββίδη. Αφετηρία του έργου αποτέλεσε η καθημερινή ζωή των γάτων στην Παλιά Λευκωσία και ιδιαίτερα οι συνθήκες εγκατάλειψης, υπερπληθυσμού και αόρατης βίας που βιώνουν στον αστικό χώρο. Μέχρι 27/5

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). «Ανάταση ψυχής» της Ραλίτσας Βούρκου. Μέχρι 21/5.

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.