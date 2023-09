ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πεζόδρομοι Λήδρας & Ονασαγόρου, Νύχτες Καλοκαιριού 2023, Μουσική περιδιάβαση από τον Λαογραφικό Όμιλο Γρηγόρης Ασσιώτης- Ομόνοια Άσσιας με χορούς σε κατά τόπους σημεία και χορευτική παράσταση στο σημείο τερματισμού στην Πλατεία Φανερωμένης, 8.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, Για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival, από την 1η μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου στο, με τη συμμετοχή 13 καλλιτεχνών, 6η μέρα: Νίκος Απέργης, 8μ.μ. 22485420

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου, Παρουσίαση βιβλίου της συγγραφέως Τέρψας Αγαθοκλέους – Παπακώστα «Ένας Κύπριος Αγνοούμενος στις στράτες της Σμύρνης» (εκδ. Γερμανός) από τη δημοσιογράφο Γιώτα Αποστολίδου. Χαιρετισμοί: Μαρία Μιχαηλίδου, Πρόεδρος Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος Στροβόλου. Απαγγελία- αναφορά σε ιστορικά γεγονότα: Καρολίνα Κυπριανού, δημοσιογράφος, 7.30μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, «Η Χιονάτη πεθαίνει στο τέλος» (Snow White Dies At The End), δραμεντί του Κρίστιαν Ριστέσκι (2022), 9μ.μ. 22348203, 99469027

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR) ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Last Voyage of Demeter, Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental, The Amazing Maurice

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410