Το βραβείο του βραβείο καλύτερου βιβλίου αφηγηματικής ποίησης στα American Legacy Book Awards του 2025 κέρδισε η κυπριακής καταγωγής Αυστραλή ποιήτρια Κοραλία Δημητριάδη, για το πρώτο της βιβλίο «Love and Fck Poems».

Μέρος του American Book Fest στο Λος Άντζελες, τα βραβεία αυτά τιμούν παλαιότερους τίτλους, που εκδόθηκαν μεταξύ 2010 και 2015.

Η Δημητριάδη αρχικά εξέδωσε τη συλλογή ως zine το 2010, το οποίο άρχισε ανέλπιστα να εξαντλείται όταν το έβαλε στο εμβληματικό βιβλιοπωλείο Polyester Books στη Brunswick Street, στο Φιτζρόι της Μελβούρνης και άρχισε να πουλάει στα τρελό.

Η ίδια αποφάσισε να το μετατρέψει σε βιβλίο και να ξεκινήσει τη δική της εκδοτική εταιρεία, την Outside The Box Press, την οποία σήμερα χρησιμοποιεί για να εκδίδει όλα τα ποιητικά της βιβλία. Η Outside The Box Press διανέμεται από τους διανομείς Woodslane. Η εταιρεία στοχεύει να προβοκάρει το status quo και να επεκτείνει τα όρια της ποίησης. Η Outside The Box Press έχει εκδώσει άλλους ποιητές και η Δημητριάδη ελπίζει να εκδώσει ακόμη περισσότερους στο μέλλον.

«Δεν έστειλα το ‘Love and Fck Poems\ σε κανέναν εκδότη, ήξερα ότι κανείς δεν θα το εξέδιδε, ειδικά στην Αυστραλία. Και είχα δίκιο. Γιατί παρά το γεγονός ότι έχω πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα των ποιητικών μου βιβλίων, έχω αγωνιστεί να προκαλέσω το ενδιαφέρον των εκδοτών για τα επόμενα ποιητικά μου βιβλία ‘Just Give Me The Pills’ και ‘She’s Not Normal’. Αλλά δεν με πειράζει τόσο πια. Με την ποίησή μου, θέλω να είμαι ελεύθερη να εκφράζομαι όπως μ’ αρέσει, και υπάρχει μια τάση με την ποίηση ότι πρέπει να ταιριάζει σε συγκεκριμένη φόρμουλα» λέει η ίδια

Το «Just Give Me The Pills» είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερου βιβλίου αφηγηματικής ποίησης στο American Book Fest το 2024.

Το «Love and Fck Poems» μεταφράστηκε επίσης στα ελληνικά ως «Ποιήματα για αγάπη και για γαμήσι» το 2014. Το 2023 η Δημητριάδη εξέδωσε επετειακή έκδοση που περιλαμβάνει τα πρωτότυπα σχέδια από το zine της. Όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά μέσω των εκδόσεων ASTAMAN στην Κύπρο, ο δημοσιογράφος Αντώνης Μποσκοΐτης έγραψε γι’ αυτό και προκάλεσε σάλο. «Οι μισοί έλεγαν ότι ήμουν ελληνίδα θεά και οι υπόλοιποι ότι προσβάλλω την ελληνική ποιητική γλώσσα» θυμάται η ίδια.

Η Δημητριάδη βρισκόταν τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο στο πλαίσιο ευρωπαϊκής περιοδείας για την πρώτη της συλλογή διηγημάτων «The Mother Must Die», που εκδόθηκε από τον οίκο Puncher and Wattmann.

Ήταν προσκεκλημένη στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων στην Κρήτη και θα εμφανιστεί στο Ντέρμπι της Βρετανίας στην εκδήλωση προφορικού λόγου «Word Wise», που επιμελείται ο Βρετανοκύπριος Τζέιμι Θρασυβούλου, την Παρασκευή 25 Ιουλίου.

Πηγή: greekherald.com.au