Είναι γνωστό ότι στη Λεμεσό αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα εξεύρεσης στέγης. Για απάμβλυνση του προβλήματος, τουλάχιστον για τους φοιτητές, ο Δήμος της πόλης προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για δημιουργία εστιών. Ανάμεσα σε 54 προτάσεις που υπεβλήθησαν επικράτησε αυτή του γραφείου ΝΟΑ.

Τη φοιτητική ζωή χαρακτηρίζει η κοινωνικότητα και η επιθυμία για αλληλεπίδραση. Έχοντας ως γνώμονα το στοιχείο αυτό οι αρχιτέκτονες του γραφείου ΝΟΑ, με έδρα τη Λευκωσία, έδωσαν έμφαση τόσο στους χώρους διαμονής όσο και σε κοινόχρηστους χώρους.

Όπως εξηγούν οι ιδρυτές του γραφείου Σπύρος Σπύρου και Χάρης Χριστοδούλου, το κτήριο χωρίζεται σε δυο όγκους, εντός των οποίων διαμορφώνονται τα δωμάτια σε επιμήκη διάταξη. Ανάμεσα τους χωροθετούνται ημι-υπαίθριοι χώροι κίνησης και στάσης, συλλογικοί τόποι συνεύρεσης και διάδρασης. Η υποδοχή, το καθιστικό, ο χώρος παιγνιδιών και το γυμναστήριο αγκαλιάζουν τον ανοικτό πλατειακό χώρο προς τη βορειοδυτική πλευρά του τεμαχίου.

Η υποχώρηση του κτιριακού όγκου στο ισόγειο υποδέχεται τους χρήστες του κτηρίου καθώς έρχονται από τον χώρο στάθμευσης, διασχίζοντας μετά την πεζογέφυρα πάνω από τον ποταμό Γαρύλλη για να εισέλθουν μέσω της κεντρικής εισόδου. Μεγάλα πτυσσόμενα υαλοστάσια ενοποιούν τον εσωτερικό με τον πλατειακό χώρο, επιτυγχάνοντας ελεύθερη ροή κίνησης.

Οι κερκίδες στο βάθος της υποδοχής ενοποιούν τον ισόγειο χώρο με το μεσοπάτωμα και ακολούθως συνεχίζουν να ανεβαίνουν εξωτερικά καταλήγοντας στο πλάτωμα του πρώτου ορόφου. Οι χώροι στάθμευσης, και κάποιοι βοηθητικοί χώροι, αναπτύσσονται στη νοτιοανατολική πλευρά του τεμαχίου. Στο μεσοπάτωμα χωροθετούνται κάποιοι ακόμα βοηθητικοί χώροι.

Τα δωμάτια αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα. Τα μονά δωμάτια βρίσκονται στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο. Στον τέταρτο όροφο διαμορφώνονται τα διαμερίσματα δυο υπνοδωματίων και τα δωμάτια ΑΜΕΑ. Μέρος των δωμάτων αφιερώνεται σε κοινόχρηστο roof garden, και το υπόλοιπο για τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες.

Η πρόταση εστιάζει στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερη χωρικής εμπειρίας στον προσωπικό χώρο του φοιτητή. Το μονό δωμάτιο προτείνεται ως ένας ψηλοτάβανος χώρος, όπου το κουζινάκι, ο χώρος υγιεινής, το καθιστικό και ο χώρος μελέτης χωροθετούνται σε άμεση σχέση με την είσοδο, ενώ ο πιο προσωπικό χώρος ύπνου διαμορφώνεται σε πατάρι εντός του χώρου.

Η σκάλα που συνδέει τους δυο χώρους εκτός από την άνοδο, διαμορφώνει και το έπιπλο μελέτης. Με αυτή τη διάταξη, χωρίζεται σε δυο υπό-ενότητες, δίνοντας την ευκαιρία στον χρήστη να φτιάξει τον δικό του μικρόκοσμο, ανάλογα με τη χρήση. Το παράθυρο του παταριού πάνω από τον κοινόχρηστο διάδρομο, αφενός επιτυγχάνει τον διαμπερή αερισμό και αφετέρου παρέχει θέαση στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών, πέρα από τη θέα προς την πόλη που παρέχει το μεγάλο υαλοστάσιο της βεράντας.

Παρόλο που το εμβαδό είναι μικρό, οι οπτικές φυγές προς τα έξω διευρύνουν την αίσθηση του χώρου.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των €6.500.000,00 συν ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για ενίσχυση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής έως το 2030.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα της Χριστίνας Αργυρού. Το τρίτο βραβείο μοιράστηκαν ισότιμα το γραφείο AREA (Architecture Research Athens OE) και η ομάδα των Χ. Παπά, Ε. Μοσχοβάκου και Σ. Αμπατζόγλου. Έπαινοι απονεμήθηκαν στις ομάδες της Αίγλης Πατσαλίδου και του Παναγιώτη Λιασή, καθώς και των Χρίστου Παύλου και Χριστιάνας Καραγιώργη. Εύφημος μνεία αποδόθηκε στους Constanti Architects (ENA pros EKATO) και στους Λούη Λοΐζου, Μάριο Κυριάκου και Γιώτη Τσαγγάρη.

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι: Γιάννης Αρμεύτης, αρχιτέκτονας – δήμαρχος Λεμεσού, Κατερίνα Λουκαΐδου, πολιτικός μηχανικός – λειτουργός Δήμου Λεμεσού, Ηρακλής Αχνιώτης, αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος Τμήματος Πολεοδομίας, Ηρακλής Παπαχρίστου, αρχιτέκτονας –σύμβουλος Δήμου Λεμεσού, Αλέξης Παπαδόπουλος, αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Αβραμίδης, αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος ΕΤΕΚ, Έλενα Κωνσταντινίδου, αρχιτέκτονας – εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Όλες οι υποβληθείσες μελέτες θα παρουσιαστούν σε δημόσια έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολωμονίδης» από τις 19 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025.

Ελεύθερα 2.11.2025