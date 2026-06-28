Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η νεαρή Κύπρια βιολονίστρια Κλειώ Καρπασίτη, η οποία κατέκτησε το Α΄ Βραβείο στον 15ο Διεθνή Διαγωνισμό Βιολιού «Váša Příhoda – New European Talents 2026», που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου στο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε της Τσεχίας.

Παράλληλα, τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία του υποχρεωτικού έργου «Romance Élégiaque» του Τσέχου δεξιοτέχνη και συνθέτη Βάσα Πριχόντα.

Τη διάκριση χαιρέτισε με ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, εκφράζοντας τα θερμά της συγχαρητήρια προς τη νεαρή μουσικό και σημειώνοντας ότι η επιτυχία της «γεμίζει περηφάνια και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της κυπριακής μουσικής παιδείας».

Η Κλειώ Καρπασίτη είναι φοιτήτρια βιολιού στο Πανεπιστήμιο Άντον Μπρούκνερ του Λιντς (Anton Bruckner Privatuniversität), στην τάξη του καθηγητή Άλμπερτ Φίσερ. Το πανεπιστήμιο, το οποίο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ιδρύματα της Αυστρίας στους τομείς της μουσικής, του θεάτρου και του χορού, ανακοίνωσε επίσης την επιτυχία της, υπογραμμίζοντας ότι η ειδική διάκριση απονεμήθηκε για την ερμηνεία της στο έργο «Romance Élégiaque» στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης της κριτικής επιτροπής.

Ο διαγωνισμός «Váša Příhoda», που διοργανώνεται εδώ και 15 χρόνια προς τιμήν του κορυφαίου Τσέχου βιολονίστα του 20ού αιώνα Βάσα Πριχόντα, απευθύνεται σε νέους βιολονίστες έως 27 ετών από όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει δύο γύρους, με απαιτητικό ρεπερτόριο που συνδυάζει έργα του Μπαχ, του Μότσαρτ και μεγάλων κοντσέρτων με υποχρεωτικές συνθέσεις του ίδιου του Πριχόντα. Η διάκριση για την καλύτερη ερμηνεία του υποχρεωτικού έργου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδικές βραβεύσεις της διοργάνωσης.

Στην πενταμελή διεθνή συμμετείχαν διακεκριμένοι μουσικοί και παιδαγωγοί από την Τσεχία, την Αυστρία, την Ισπανία και την Κύπρο.

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία ευχήθηκε στην Κλειώ Καρπασίτη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καλλιτεχνικής της πορείας και ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς διακρίσεις στο μέλλον.