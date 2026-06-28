Αναβάλλει το ταξίδι προς τις Βρυξέλλες η Μαρία Άνχελα Ολγκίν για να συζητήσει με τους επικεφαλής των θεσμών το πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στο Κυπριακό. Θέλει να περιμένει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τις επαφές που θα γίνουν στο περιθώριο ανάμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών επέλεξε να μην πάει τώρα στις Βρυξέλλες και θα πάει στις 13 Ιουλίου, μία περίπου εβδομάδα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Αυτό σημαίνει ότι και η νέα επίσκεψή της στην Κύπρο θα μετακινηθεί για αργότερα μέσα στον Ιούλιο, κάτι που γεννά ερωτήματα και ως προς το χρόνο πραγματοποίησης της άτυπης συνάντησης 5+1.

Όσον αφορά τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται ότι θα βρεθούν στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου. Αν και ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί το πρόγραμμα και οι συμμετοχές, εντούτοις εκτιμάται ότι οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσκληθούν όπως έγινε και πριν ένα χρόνο στη Χάγη.