Ακόμα συζητάμε αν (ότι διαπράττεται στη Γάζα) πρόκειται για γενοκτονία, διερωτάται ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Lifo παραθέτοντας αποσπάσματα από άρθρο του Ισραηλινού ιστορικού και μελετητή του Ολοκαυτώματος Δρ. Όμερ Μπάρτοβ. Το άρθρο που δημοσιεύτηκε στους New York Times έχει τίτλο: I’m a Genocide Scholar. I Know It When I See It. Για τον Μπάρτοβ δεν χωράει καμμιά αμφιβολία πλέον: «…Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ειδικών στις σπουδές γενοκτονίας και στο διεθνές δίκαιο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πράξεις του Ισραήλ στη Γάζα, μόνο ως γενοκτονία μπορούν να οριστούν».

Αλήθεια, τι άποψη μπορεί να έχει κάποιος όταν ακούει πως δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς περίμεναν στην ουρά για λίγο φαγητό; Πως παιδιά σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς καθώς προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν νερό; Γεγονός που δεν διέψευσε το Ισραήλ, αλλά το αποδίδει σε λάθος. Φανταστείτε τη σκηνή: Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού, παιδιά πεινασμένα και διψασμένα να προσπαθούν να πάρουν νερό και να δολοφονούνται. Τι άλλο από γενοκτονία μπορεί να είναι; Ακόμα και όταν δεν βομβαρδίζονται ή πυροβολούνται, στοιβάζονται σε ένα μικρό χώρο όπου δημιουργούνται συνθήκες πανικού με αποτέλεσμα να ποδοπατούνται, να πεθαίνουν από ασφυξία και να μην φταίει κανείς.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καταγράψει τουλάχιστον 875 θανάτους μέσα στις τελευταίες έξι εβδομάδες σε ή κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας και ανθρωπιστικές οχηματοπομπές στη Γάζα, οι περισσότεροι από αυτούς κοντά σε κέντρα του GHF που στηρίζεται από το Ισραήλ.

Το BBC πρόβαλε βίντεο στο οποίο άνθρωποι προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από έναν αμμόλοφο καθώς ο στρατός έχει ανοίξει πυρ μόλις μερικά μέτρα μακριά από την ουρά αναμονής για τρόφιμα. Τι πιο σαδιστικό; Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μήπως ή οι θάλαμοι αερίων; Πως μπορεί ένας λαός που υπέφερε τόσα δεινά να υποβάλλει έναν άλλο λαό σε παρόμοια δεινά;

«Δεν είναι αντισημίτες όσοι αντιδρούν, αλλά άνθρωποι που βλέπουν τις πράξεις του Ισραήλ και λένε ότι αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο» λέει ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος χαρακτηρίζει το σχέδιο μεταφοράς 600.000 Παλαιστινίων σε περιοχή χτισμένη πάνω στα ερείπια της πόλης Ράφα ως «στρατόπεδο συγκέντρωσης». «Αν οι Παλαιστίνιοι εκτοπιστούν σε αυτή τη νέα «ανθρωπιστική πόλη», τότε μπορούμε να μιλάμε για εθνοκάθαρση», δήλωσε ο Ολμέρτ μιλώντας στον Guardian για το σχέδιο που παρουσίασε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ. «Δεν υπάρχει τίποτα εθελοντικό σε αυτό το υποτιθέμενο σχέδιο μετανάστευσης. Δεν πρόκειται για προστασία των Παλαιστινίων, αλλά για την εκδίωξή τους».

Κι όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση, χωρίς καμία σοβαρή αντίδραση. Και το μόνο που μας μένει, σαν πολίτες, είναι να μην σταματήσουμε να μιλάμε για αυτή την φρίκη. Να μην τη συνηθίσουμε.