Αυτή η περιπέτεια με τη σύνταξη του Προέδρου θα μπορούσε να λήξει με μια εξήγηση καθαρά και τίμια. Αλλά, ουδείς ενδιαφέρεται να την δώσει. Προτιμούν τις ατάκες, όπως σε όλα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επικαλείται τη νέα νομοθεσία που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή για να δικαιολογήσει όσα έλεγε προηγουμένως, ότι ήταν υποχρεωμένος από το Σύνταγμα να λαμβάνει τη σύνταξη από το δημόσιο (για τα 18 χρόνια που εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος) και ανακοινώνει ότι μόλις εφαρμοστεί η νομοθεσία θα μοιράζει τη μηνιαία σύνταξη των €730 σε έξι ιδρύματα. Εννοεί, δηλαδή, ότι τώρα που υπάρχει αυτή η νομοθεσία δικαιούται να το κάνει αυτό ενώ προηγουμένως δεν εδικαιούτο.

Από την άλλη, ο ΔΗΣΥ ειδικά, που τελευταία οι ανακοινώσεις του (ποιος τις κάνει αλήθεια;) μοιάζουν με σενάρια κουκλοθέατρου, σπεύδει να ανακοινώσει ότι ο Πρόεδρος «έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αποποιηθεί τη σύνταξή του δίνοντας το καλό παράδειγμα». Και να του απαντά η κυβέρνηση ότι «η ηγεσία του ΔΗΣΥ δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό να εκδώσει ανακοίνωση για την ομιλία του κ. Καζαμία στην Αντικατοχική Αμμοχώστου», αλλά «βρήκε αμέσως χρόνο και διάθεση να τοποθετηθεί για την αποποίηση της σύνταξης του Προέδρου της Δημοκρατίας». Πού σου νέφκω πού πάεις, που λένε!

Μάλλον δεν έχουν χρόνο, ούτε οι μεν ούτε οι δε, να εξηγήσουν τι πραγματικά προνοεί η νέα νομοθεσία και με ποιο τρόπο επηρεάζεται η απόφαση του Προέδρου να μοιράσει (και όχι να αποποιηθεί) τη σύνταξη μετά από δυόμιση χρόνια κοινωνικής και κομματικής κατακραυγής. Διότι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτό που κάνει τώρα ο Πρόεδρος, λόγω της νέας νομοθεσίας όπως λέει, το έκαναν άλλοι πολλά χρόνια προηγουμένως και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα συνταγματικότητας.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, για παράδειγμα, από τότε που παίρνει μισθό βουλευτή, παραχωρεί την υπουργική του σύνταξη σε πέντε φιλανθρωπικά ιδρύματα και την δημαρχιακή σε άλλα δύο. Ο βουλευτής Ονούφριος Κουλλάς, που ήταν δημόσιος υπάλληλος όταν εκλέγηκε στη Βουλή αποποιήθηκε το δικαίωμα σύνταξης, κι έδωσε οδηγίες να κατατίθεται το καθαρό ποσό στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Θα μπορούσε επομένως να το κάνει και ο Πρόεδρος. Δεν το έκανε για δικούς του λόγους και ήταν δικαίωμά του. Η σύνταξη (άρθρο 23 του Συντάγματος), συνιστά ιδιοκτησιακό δικαίωμα και δεν πέφτει σε κανέναν λόγος πώς θα την διαχειριστεί ο δικαιούχος. Δεν παρανομούσε ο Πρόεδρος παίρνοντας σύνταξη, ήταν δικαίωμά του, μπορεί να την είχε ανάγκη, αλλά μην κοροϊδευόμαστε κιόλας ότι το κάνει τώρα «με την ψήφιση, την υπογραφή και τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας του περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμος του 2025», όπως ανακοίνωσε η Προεδρία.

Διότι αυτή η νομοθεσία δίνει όντως τη δυνατότητα Αποποίησης Σύνταξης (εθελοντικά), «για τη χρονική περίοδο που λαμβάνει μισθό» ο αξιωματούχος, αλλά ο Πρόεδρος δεν την αποποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας, αποφάσισε να ενισχύει ιδρύματα «για όσο διάστημα ασκεί το προεδρικό αξίωμα». Αυτό μπορούσε να το κάνει και πριν ψηφιστεί η νομοθεσία. Αν δεν μπορούσε, λόγω νομικού ή συνταγματικού κωλύματος, ας δώσει στην κοινή γνώμη (και όχι στα κόμματα) μια εξήγηση σοβαρή και λεπτομερή (ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος;), παρά να απαντά στον ΔΗΣΥ για την αντικατοχική της Αμμοχώστου, όταν τον κατηγορούν για τη σύνταξη.

Στον ΔΗΣΥ, από την άλλη, έχουν χάσει εντελώς τον μπούσουλα και τους φταίνε οι δημοσιογράφοι. Δημοσιεύσαμε χθες δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ότι με τις εκπτώσεις που προβλέπονται στη φορολογική μεταρρύθμιση, το δημόσιο θα έχει μείωση εσόδων κατά €200 εκατομμύρια. Και ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να τα καλύψει με μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, παρά με επιπρόσθετες φορολογίες. Στον ΔΗΣΥ αποφάσισαν ότι αυτό το ενημερωτικό ρεπορτάζ το παρουσιάζει η κυβέρνηση (προσβάλλοντας βάναυσα τη δημοσιογραφική δουλειά), η οποία θέλει να κλείσει την τρύπα με «μέτρα κατά της φοροδιαφυγής», αντί «να εστιάσει στην πολύ μεγαλύτερη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου και των ανελαστικών δαπανών». Είναι και κατά της δίωξης της φοροδιαφυγής ο ΔΗΣΥ τώρα; Ή απλώς, δεν ξέρουν τι τους γίνεται πλέον; Ειδικά με τις εξυπνάδες για το κρατικό μισθολόγιο!