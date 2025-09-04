Εδώ στη Μητέρα Πατρίδα, που λέτε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν τις επόμενες μέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ορίζεται ως «μια ετήσια εμπορική, εκθεσιακή εκδήλωση μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Όμως, όπως εύστοχα επισημαίνει ο έμπειρος αρθρογράφος, Γιάννης Σιδέρης, στον ενημερωτικό ιστότοπο άποψης Liberal, «αντί για Διεθνή Έκθεση καινοτόμων προϊόντων, έχει … καταντήσει προεκλογικό μπαλκόνι». Όπου, προσθέτω εγώ, ο εκάστοτε πρωθυπουργός ανεβαίνει πάντα με ένα καλάθι γεμάτο από παροχές και υποσχέσεις για τον επόμενο χρόνο.

Σε περιπτώσεις, μάλιστα, που η «εκλογική χρονιά», που είναι το 2027, είναι όλο και πιο κοντά, εννοείται ότι εκτρεπόμαστε από τον πνεύμα μιας καθιερωμένης εμπορικής Έκθεσης και τρέχουμε όλοι (όσοι εμπλεκόμαστε δηλαδή με την … κατάσταση) στο λούνα παρκ της πολιτικής.

Το οικονομικό πρόγραμμα μιας κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά, ασφαλώς και είναι σημαντικό γεγονός για σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στα χρόνια μου στην Αγγλία, όταν ανακοινωνόταν ο Ετήσιος Προϋπολογισμός (δηλαδή, ο «οικονομικός οδηγός» για την επόμενη χρονιά, που ήταν κάτι σαν Βίβλος!), υπήρχε αυστηρός έλεγχος για την εκτέλεσή του και όποιες αλλαγές γινόντουσαν έπρεπε να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο, κατόπιν εξονυχιστικής συζήτησης.

Η ΔΕΘ δεν είναι βεβαίως Βουλή, με νομοθετική εξουσία. Είναι απλώς ένα φόρουμ που απλά υπόσχεται, δεσμεύεται και ό,τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί το πολιτικό σύστημα ως …προσομοίωση.

Κάθε χρόνο, εντελώς μαζοχιστικά, «τσεκάρω» όλες τις οικονομικές δεσμεύσεις και παροχές που υπόσχονται οι εκάστοτε κυβερνώντες στην Θεσσαλονίκη. Δεν κάνουν κάτι παράνομο. Κινούνται, οι περισσότεροι, μέσα στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού.

Οι «τράμπες» είναι αυτές που δίνουν μίαν άλλη αίσθηση στην παροχολογία. Παίρνω κάτι από το «καλάθι-Α», που έχει ακόμα περιθώρια, και το μετακινώ στο «καλάθι – Β», όπου οι εκεί «πελάτες» έχουν, ας πούμε, περισσότερες ανάγκες αλλά και, κυρίως, μεγαλύτερη εκλογική επιρροή.

Πόσο πιο καθαρά να το πω;

Καλύτερα τα λέει στον επίλογό του στο Liberal ο Γιάννης Σιδέρης:

«Η Έκθεση έχει αλλοιωθεί από χρόνια, κατεκτημένη και αλλοτριωμένη από την υπερπολιτικοποίηση και πολιτική κενολογία. Εδώ κάθε, πρωθυπουργός αναμένεται να βγάλει το κουνέλι από το καπέλο ελπίζοντας να δελεάσει το πανελλήνιο με νέες προσφορές, σε μια προσπάθεια ανανέωσης της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και την κυβέρνησή του. Η ΔΕΘ έχει μετατραπεί σε έκθεση δώρων στον λαό – τα Χριστούγεννα των ενηλίκων».

Σκέψη της Ημέρας: «Ο γενικός πληθυσμός δεν ξέρει τι συμβαίνει και επιπλέον δεν ξέρει ότι δεν ξέρει» – Νοάμ Τσόμσκι, 97, Αμερικανός καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του περίφημου Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, γνωστότερο με τα αρχικά ΜΙΤ.

Πολυγραφότατος σε βιβλία και άρθρα. Οι διαλέξεις του σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων (γλωσσολογία, φιλοσοφία και την ιστορία της διανόησης), είναι συναρπαστικές και σε αφήνουν με πολλή τροφή για σκέψη. Ακόμα κι αν διαφωνείς μαζί του, επαναλαμβάνω.

Επίσης, ο Τσόμσκι έχει πλούσιο ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού από τη 10ετία του ’60 και μετά, με πληθώρα βιβλίων τα οποία επικρίνουν κυρίως την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Με δήλωσή του τοποθέτησε ιδεολογικά τον εαυτό του στον αναρχικό χώρο,που τον έχει υιοθετήσει περίπου ως «άγιο», αν και κατά καιρούς έχουν σχολιαστεί οι φιλελεύθερες καταβολές της πολιτικής του σκέψης.

Όπως και να έχει, ακόμα και αν κάποιος δεν πιστεύει τις θέσεις του στην πολιτική, για τη γλωσσολογία και τη φιλοσοφία του όμως, ιδιαίτερα για τον τρόπο που αποδίδονται ή δημοσιοποιούνται οι ιδέες του για την κοινωνική σφαίρα, ο πνευματικός και στοχαστικός του «κόσμος» είναι συναρπαστικός.

