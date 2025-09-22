Την βλέπετε στην φωτογραφία. Κανονικά, δεν χρειάζεται να πει κάποιος πολλά. Δικαίωμά τους να έχουν οποιαδήποτε θέση για την Παλαιστίνη. Όχι, όμως, να λεκιάζουν ένα ιερό σύμβολο της Ελλάδος και όλης της ανθρωπότητας.

Λεκιάζουν, ναι. Όχι τον πόλεμο στην Παλαιστίνη – έχουν φροντίσει για αυτό κάμποσοι. Το ανθρωπιστικό δράμα που έχει προκαλέσει η αχαλίνωτη βουλιμία του Νετανιάχου να καταστρέψει την Γάζα και να εξοντώσει, μαζί με την τρομοκρατική Χαμάς, κιαι τους απλούς πολίτες στην Λωρίδα.

Όλοι ξέρουμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το δράμα. Με την εν ψυχρώ σφαγή από την Χαμάς 1195 Ισραηλινών, κάθε ηλικίας που διασκέδαζαν σε υπαίθρια γιορτή, την 7η Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες. Πήραν ομήρους 251 ανθρώπους, ακόμα και γυναίκες και παιδιά. Περίπου 51 είναι ακόμα στα χέρια των τρομοκρατών. Ζωντανοί και πεθαμένοι.

Δεν είδαμε τότε, όχι ανάβαση των ΚΚΕεδων στην Ακρόπολη. Ούτε και μία μικρή συγκεντρωσούλα για να καταδικάσει τη σφαγή.

Από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης που ακολούθησε, πάνω από 62.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, και περισσότεροι από 156.000 τραυματίστηκαν. Και ακόμα, το τέλος φαίνεται μακριά.

Έγκυροι ξένοι παρατηρητές, αλλά και πολιτικοί κυβερνήσεων συμμαχικών προς το Τελ Αβίβ, είναι πεπεισμένοι πιά ότι ο Νετανιάχου, αν δεν τον «βοηθούσε» η Χαμάς με την σφαγή της σε εκείνους τους δύο οικισμούς, το πιθανό είναι να ήταν σήμερα φυλακή.

Το ΚΚΕ όμως, που ζει στον δικό του κόσμο (η εταιρεία «Κομμουνισμός», έχει σχεδόν κλείσει, και αυτοί ακόμα κρατούν την Αντιπροσωπεία), δεν έχει πει κιχ, όχι για εκείνη τη σφαγή, αλλά ούτε έστω για τους ομήρους που κρατούν οι σύντροφοι της Χαμάς!

Η ειρωνεία μου είναι σκόπιμη, και βεβαίως ενέχει μεγάλο θυμό.

Ιδού τι γράφει στο facebook για αυτήν την προσβλητική τακτική του ΚΚΕ, ένας πνευματικός άνθρωπος, ο Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, με αρθρογραφία το metarithmisi.gr, στα ΝΕΑ, στην Athens Voice και στα social media. Κυρίως για θέματα πολιτικής, που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων, και κυρίως για σημαντικά γεγονότα.

«Το ΚΚΕ, ως το μοναδικό – μετά την αποβολή της Χρυσής Αυγής – ολοκληρωτικού τύπου κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου, μόνον για την ελευθερία δεν ενδιαφέρεται. Ωμή καπηλεία ασκεί.

Και αυτοδιαφήμιση κάνει με εμπόριο φορτισμένων με σημασίες λέξεων. Ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να προκαλέσει την πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο, ώστε να εμφανίσει τα μέλη του ως διωκόμενα.

Το ΚΚΕ όμως, ακριβώς γι’ αυτό, έχει ένα ευπαθές σημείο: Την Δημοκρατία.

Μπροστά στην οποία, ως κόμμα του ολοκληρωτισμού και της υποκρισίας, παθαίνει ό,τι και οι βρυκόλακες μπροστά στο φως, όπως μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας: Εξαφανίζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε μία φορά δεν τους ξέφυγε η λέξη “Δημοκρατία» για την Παλαιστίνη. Ωσάν οι Παλαιστίνιοι να είναι προορισμένοι από την “Ιστορία» ή την “Θεία Πρόνοια», να ζήσουν αιωνίως σε καθεστώς ισλαμοφασισμού. Το οποίο ισλαμοφασιστικό καθεστώς περιφρονεί τους ανθρώπους και τους χρησιμοποιεί – και κυρίως τους αμάχους – σαν εργαλεία.

Γι’ αυτό άλλωστε προκάλεσε σκόπιμα και μεθοδευμένα, υπηρετώντας δικούς του ανατριχιαστικούς σκοπούς, αυτό που υφίστανται σήμερα οι Παλαιστίνιοι. Που πάει να πει πως η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στην Παλαιστίνη είναι η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ. Για να τελειώσουν τα βάσανα της περιοχής. Και των δύο πλευρών. Γι’ αυτό όμως ακριβώς δεν μιλάει για Δημοκρατία στην Παλαιστίνη η “διεθνής του σταλινισμού». Διότι φοβάται τη λύση. Μια και μόνο με Δημοκρατία μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η Λογική. Την οποία επίσης εχθρεύονται όλα τα παιδιά του Στάλιν, όπως και του Χίτλερ.

ΥΓ: Και επειδή δεν μπορείς να μιλάς με όρους λογικής ούτε με τα παιδιά του Στάλιν ούτε με του Χίτλερ, μένει μόνον το τρολάρισμα. Το μεγαλύτερο τρολάρισμα λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει στο ΚΚΕ, θα ήταν να αναρτηθεί δίπλα στο δικό του πανό ένα άλλο, με μοναδικό σύνθημα: «Δημοκρατία στην Παλαιστίνη”.

Θα τρελαινόταν του ΚΚΕ!!! Και θα το κατέβαζε αμέσως!! (Το πανό των άλλων….).»

ΥΓ: Ας θυμηθούμε πόσους νεκρούς έχει πιστωθεί ο Κομμουνισμός επί της δικτατορίας Στάλιν. Οι πιο μετριοπαθείς ιστορικοί υπολογισμού, μιλάνε για περισσότερους από 20 εκατομμύρια ανθρώπους.