Στη ευρύτερη γειτονιά μας τα πράγματα δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που ενδεχομένως να λειτουργούν στην ευρύτερο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ, πιο κάτω, πολλά είναι εκείνα που συμβαίνουν για ένα σκοπό. Οι επιθέσεις, οι συγκρούσεις και πόλεμοι αλλά και οι ειρηνευτικές συμφωνίες, έχουν πίσω τους προϊστορία, προθέσεις ή ακόμα και σκοπιμότητες. Γι’ αυτό και οι όποιες αναλύσεις που αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας είναι καλό να γίνονται μέσα από τον φακό του πως λειτουργούν τα πράγματα στην Μέση Ανατολή.

Γι’ αυτό είτε μιλάμε για τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, είτε για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ή ακόμα και για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που αφορά τον θύλακα ή και ευρύτερα, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάποια γεγονότα που προηγούνται, όχι μόνο το τι συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή. Ακόμα κι εάν η προσέγγιση μπορεί να αγγίζει το όρια μιας «θεωρίας συνωμοσίας», ίσως στην περίπτωση της Μέσης Ανατολή να μην είναι απλώς μια θεωρία αλλά να προκύπτει μέσα από σειρά γεγονότων.

Πηγαίνοντας πίσω δύο χρόνια και την έναρξη των αιματηρών συγκρούσεων στη Γάζα δεν μπορούμε να βγάζουμε από το κάδρο τα όσα προηγήθηκαν όχι μόνο της ισραηλινής εισβολής στον θύλακα αλλά και της ίδιας της επίθεσης των τρομοκρατών της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 δεν ήταν μια ενέργεια η οποία προέκυψε από το πουθενά και δεν ήταν άσχετη με τις πολιτικές/διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή τη δεδομένη στιγμή. Εξελίξεις οι οποίες θα έφερναν τη Μέση Ανατολή προς μια νέα εποχή ειρήνης και συνεργασίας μέσα από πρωτοφανείς συμφωνίες που ξεκίνησαν ανάμεσα στο Ισραήλ και της χώρες του Κόλπου και θα προχωρούσαν με συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Κάποιοι ήθελαν να εμποδίσουν αυτές τις συμφωνίες και κατάφεραν εδώ και δύο χρόνια να τις βάλουν στο ψυγείο.

Κοιτάζοντας σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν μπορούμε να βγάλουμε από το κάδρο τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025 και την ισραηλινή αεροπορική επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ. Μια επίθεση η οποία στόχευε την ηγεσία της Χαμάς η οποία είχε συνάντηση για να συζητήσει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Από την επίθεση σκοτώθηκαν έξι άτομα εκ των οποίων τα πέντε μέλη της Χαμάς. Μια επίθεση η οποία προκάλεσε και την αντίδραση της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης η οποία έδειξε να δυσφορεί με τις ενέργειες των Ισραηλινών.

Όμως την ίδια ώρα η συγκεκριμένη επίθεση αποτέλεσε και ένα μήνυμα προς άλλους οι οποίοι ήταν σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας με ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Χρησιμοποιήθηκε ως μιας μορφής «απειλή» προς όσους προσέφεραν κάλυψη στα στελέχη της οργάνωσης και δεν ασκούσαν πίεση για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωση των ομήρων.

Ένα 20ήμερο μετά πραγματοποιείται η τρίτη στη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Λίγο πριν ο Βενιαμίν Νετανιάχου εισέλθει στο Οβάλ Γραφείο ο Λευκός Οίκος είχε βγάλει προς τα έξω το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε και περιλάμβανε: τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα και απελευθέρωση των ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Και στις αμέσως επόμενες ημέρες ο Τραμπ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και χαρακτηρισμούς μιλώντας με τον Νετανιάχου προκειμένου να τον πείσει να δεχθεί την πρότασή του και τη διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και εκπροσώπων της Χαμάς.

Θα ήταν λοιπόν λάθος να δει κάποιος αυτή τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ως ένα απομονωμένο γεγονός που έχει να κάνει με τα γεγονότα στη λωρίδα. Γιατί, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή τίποτε δεν συμβαίνει από μόνο του και χωρίς κάποιο λόγο. Ακόμα και μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Όλα σχετίζονται μεταξύ τους και όλα έχουν τη σημασία τους.