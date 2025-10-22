Ο άκρατος ενθουσιασμός, οι υπερβολές για το αποτέλεσμα της παράνομης ψηφοφορίας στα κατεχόμενα για την επιλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν, ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις και τις… ψευδαισθήσεις. Δημιουργείται μια εικόνα, που αφήνει εκτός της εξίσωσης την κατοχική Τουρκία. Κι αυτό συνιστά παραπλάνηση και αλλοίωση της πραγματικότητας, την οποία βιώνουν οι Τουρκοκύπριοι και όχι οι ενθουσιώδεις Ερχιουρμανικοί ( πρώην Ερντογανικοί).

Προφανώς και ο Ερχιουρμάν δεν είναι Τατάρ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι, ωστόσο, ούτε Ακιντζί. Κι αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.

Επειδή ο ενθουσιασμός που υπάρχει σε Κύπρο, Ελλάδα κι αλλού συνδέεται με τη στάση του στο Κυπριακό, θα πρέπει πολλά να ξεκαθαρισθούν. Οι πλείστοι αναφέρονται τι έλεγε πριν χρόνια. Πριν ακόμη αναλάβει την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ). Γιατί μετά, όταν στον ορίζοντα του διαφάνηκε η ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος, μεταξύ άλλων, δεν ανεχόταν αναφορές σε κατοχή και κατοχική Τουρκία. Τον ενοχλούσαν οι αναφορές και το έδειχνε, αντιδρούσε ακόμη και έναντι Ελληνοκυπρίων συντρόφων του.

Κατά την λεγόμενη προεκλογική περίοδο σκοπίμως παρουσίαζε μια θολή εικόνα για τη θέση του στο Κυπριακό. Κινείτο στη χαλαρή ομοσπονδία, αλλά περιγραφικά παρέπεμπε και στη συνομοσπονδία. Έχει ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα σε δηλώσεις του στο «Ανατολού» ότι «καμία απόφαση εξωτερικής πολιτικής σχετικά με την Κύπρο δεν θα ληφθεί χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της θητείας μου». Αυτό, είπε, «δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν θα συμβεί υπό την ηγεσία μου». Κι αυτό φαίνεται να το έχει ξεκαθαρίσει με την Άγκυρα πριν από την περασμένη Κυριακή. Γι αυτό και το καθεστώς Ερντογάν δείχνει να είναι ανεκτικό έναντι του Ερχιουρμάν.

Συνεπώς, θα πρέπει να αποδείξει ο Ερχιουρμάν ότι θα αλλάξει πολιτική στο Κυπριακό. Θα εγκαταλείψει την μέχρι τώρα ακολουθούμενη από το κατοχικό καθεστώς πολιτική της λύσης των δυο κρατών. Και επειδή μόνος του προφανώς και δεν μπορεί, θα πρέπει να αναμένουμε από την Τουρκία να δώσει δείγματα γραφής και να προβάλλει τη «νέα πολιτική, ο νέος κατοχικός ηγέτης, ο οποίος παρουσιάζεται με… φωτοστέφανο και ως σωτήρας από κάποιους σε Λευκωσία, Αθήνα, Βρυξέλλες και αλλού.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν έθεσε, ως γνωστό, κάποιες παραμέτρους για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Στο τέλος των προϋποθέσεων, που σαφώς ελέγχονται για τη στόχευση τους, υπάρχει η γνωστή ουρά, που έκπαλαι θέτει η κατοχική πλευρά. Σε περίπτωση νέου αδιεξόδου, να δοθούν εκ προοιμίου εγγυήσεις προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι θα έχει επόμενη ημέρα, ένα καθεστώς, που δεν θα είναι το σημερινό. Ένα καθεστώς προφανώς, που θα αναγνωρίζεται από τρίτους. Τι θέλει να μας πει; Ότι συζητά διαζύγιο πριν από το γάμο. Υπενθυμίζεται ότι ο τότε Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβουσογλου, τον Ιούνιο του 2021, σε επιστολή του προς τους ομολόγους του των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, και με κοινοποίηση στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, είχε αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι διασφαλίζονται μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή η νέα βάση θα διαφυλάξει το καθεστώς και των δύο πλευρών σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων ή εάν καταρρεύσει οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί». Αυτό λεγόταν τότε, το επαναλαμβάνει η τουρκική πλευρά και σήμερα. Ποιος θα κρίνει για τις ευθύνες του όποιου αδιεξόδου και τι μηχανισμοί θα υπάρξουν; Και γιατί ο… ηγέτης της λύσης σκέφτεται το διαζύγιο;

Αυτό δεν μπορεί παρά να το απαντήσει ο ίδιος, αλλά και οι μοιρολογίστρες στις ελεύθερες περιοχές, που σπεύδουν να ζητούν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να κάνει κινήσεις. Κοντολογίς υποχωρήσεις. Του ζητούν να πείσει! Τι να πράξει, δηλαδή και γιατί να πείσει; Αμφισβητούνται οι πρωτοβουλίες της Λευκωσίας και προσφέρεται άλλοθι στην κατοχική πλευρά; Έτσι φαίνεται. Αυτός που πρέπει να πείσει είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν ότι αυτά που έλεγε στο παρελθόν τα εννοεί σήμερα. Κι εάν τα εννοεί να προσπαθήσει να τα πει και στον Ερντογάν.