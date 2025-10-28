Δεν αναμέναμε ότι ο νέος ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος, Τουφάν Ερχιουρμάν, θα έλεγε κάτι διαφορετικό στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Εκφράζει τις τουρκικές θέσεις, που αντανακλούν τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας στην Κύπρο.

Αυτό ήταν αντιληπτό προ της παράνομης ψηφοφορίας στα κατεχόμενα, από τις δημόσιες τοποθετήσεις του και το ασφυκτικό του φλερτ προς την Άγκυρα. Αυτό, όμως, δεν έγινε και δεν γίνεται αντιληπτό από όλους. Ακόμη και σήμερα, με όσα αναφέρει. Αυτοί, που δεν αντιλαμβάνονται τι λέει και τι επιδιώκει, επιπροσθέτως αντιδρούν και θυμώνουν με τους υπόλοιπους, που επικρίνουν τον κ. Τουφάν.

Είναι σαφές πως παρακολουθούμε τα όσα δημόσια αναφέρει και επί αυτών κρίνεται.

Ό,τι και να λέγεται, λοιπόν, κόκκινο χαλί δεν θα του στρώσουμε, αυτό το πράττουν άλλοι, που ενίοτε συγχύζουν την πολιτική με την ψευδαίσθηση. Ο Ερχιουρμάν δεν εκφράζει μόνο πάγιες θέσεις, περί εσαεί παρουσίας στο νησί της Τουρκίας. Αλλά είναι και επιθετικός, έντονα επικριτικός με την ελληνική πλευρά. Το πράττει τούτο σκοπίμως και προφανώς αυτή η τακτική δεν εξυπηρετεί τις προσπάθειες για λύση. Δημιουργεί μια τοξική ατμόσφαιρα και συντηρεί μια εικόνα αντιπαράθεσης με την ελληνική πλευρά.

Ο νέος κατοχικός ηγέτης θέτει όρους για να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις. Κι αυτό θεωρείται από κάποιους στις ελεύθερες περιοχές ως φυσιολογικό και αναμενόμενο! Για τους ίδιους, δεν είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, να εγείρει η ελληνική πλευρά κάποια ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν ακραίες τουρκικές αξιώσεις. Στη δική τους… λογική, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δικαιούται, αλλά ο κατοχικός ηγέτης μπορεί. Στη δική τους λογική, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέλει λύση επειδή εγείρει κάποια θέματα, που η τουρκική κατοχική πλευρά θέτει και οδηγούν στην αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος ενώ ο Ερχιουρμάν μπορεί να λέει και να ζητά ό,τι νομίζει.

Δεν γίνεται καμία προσπάθεια αποδόμησής του νέου κατοχικού ηγέτη, καθώς μόνος του το πράττει από την πρώτη ημέρα. Εκφράζει, για παράδειγμα, το τουρκικό αφήγημα για τους ξένους στρατούς, που έχει προσκαλέσει δήθεν η Κυπριακή Δημοκρατία στο νησί για να δικαιολογηθεί η θέση του για εσαεί παρουσία του κατοχικού τουρκικού στρατού. Εάν είναι εναντίον της παρουσίας στρατευμάτων, γιατί δεν ζητά πλήρη αποχώρηση όλων; Τολμά;

Η Λευκωσία έχει ξεκάθαρη θέση σε σχέση με το τι μέλλει γενέσθαι. Κι όχι μόνο έχει, αλλά προκάλεσε την παρούσα κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο Τατάρ, όπως και ο διάδοχος του, θέτουν προϋποθέσεις. Ο πρώτος πιο άτσαλα, ο δεύτερος με το γάντι. Αμφότεροι θέτουν το θέμα του διαζυγίου στις συζητήσεις για το… γάμο. Η τουρκική πλευρά διαχρονικά, τώρα και ο Τουφάν Ερχιουρμάν, ζητά όπως σε περίπτωση νέου αδιεξόδου, που θα «φορτωθεί» στην ελληνοκυπριακή πλευρά, «δεν θα υπάρξει επιστροφή στο σημερινό στάτους κβο». Αυτή η προϋπόθεση ποιον άραγε πείθει για τις προθέσεις της κατοχικής πλευράς;

Στη συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού ( τα δεύτερα διαπιστευτήρια προς την Άγκυρα μετά την ομιλία στη ψευδοβουλή), ξεσπάθωσε και για το έργο Great Sea Interconnector. Όχι, δεν εγείρει θέμα βιωσιμότητας. Ξεσπαθώνει επειδή στόχος είναι «να μείνει η Τουρκία εκτός»! Μόνο γι αυτό. Όχι εάν συμφέρει ή όχι στην Κύπρο, αλλά επειδή θα επηρεασθεί η Τουρκία.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν κούνησε το δάκτυλο και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το γεγονός ότι αποφάσισε να δημιουργηθεί στο χώρο του, μνημείο στη μνήμη των θυμάτων και των αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και είπε πως δεν θα διαμαρτυρηθεί μόνο, αλλά θα υπάρξουν και σειρά ενεργειών. Αυτό, μόνο, ως απειλή προς ένα θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούγεται. Με την ευκαιρία θυμήθηκε και τις δυο έδρες των Τουρκοκυπρίων στο Ευρωκοινοβούλιο για να ισχυρισθεί ότι είναι «κατεχόμενες» από τους Ελληνοκύπριους. Αυτές οι έδρες, οι έξι, είναι η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και καμία συμμετοχή δεν μπορεί να υπάρξει από παράνομα μορφώματα, αποσχιστικές οντότητες. Μόνο, μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολίτες της.

Μπορεί ο Ερχιουρμάν να θέλει να καλοπιάνει την Άγκυρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να το… καταπίνουμε όλοι. Υπάρχουν εκείνοι που το κάνουν διαχρονικά.