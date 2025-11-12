Είναι ένα γεγονός το οποίο επανέρχεται με αφορμή τη δήλωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ότι το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα επήλθε λόγω της άρνησης του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να αποδεχθεί δύο από τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες. Την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και όσα αναφέρονταν για τα τουρκικά στρατεύματα.

Επειδή από τότε μέχρι σήμερα όλη η πολιτική ηγεσία υποστηρίζει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις «από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα», παρακαλούμε να μας εξηγήσουν για να μάθουμε κι εμείς: Υποστηρίζουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τα δύο σημεία που απέρριψε ο Τσαβούσογλου; Εκεί μείναμε ή εννοούν κάτι άλλο; Για να λένε πλέον πιο συγκεκριμένα πράματα να καταλάβουμε κι εμείς πού ακριβώς μείναμε στο Κραν Μοντάνα.

Αν είναι έτσι πάντως, πρέπει επίσης να εξηγήσουν με ποια λογική καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχθεί εκ των προτέρων την απαίτηση της τουρκικής πλευράς, τώρα και απαίτηση του Ερχιουρμάν, για «αποτελεσματική συμμετοχή» ώστε να πεισθούν οι Τούρκοι να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό κάνουν, άλλοι ευθέως και άλλοι μασώντας τα λόγια τους. Χρειάζεται εξήγηση διότι το πλαίσιο Γκουτέρες αναφέρει ότι η αποτελεσματική συμμετοχή πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω σε σχέση με το ζήτημα της ευνοϊκής ψήφου – εννοεί τη μία θετική ψήφο (πότε θα ισχύει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, σε ποια σώματα κ.λπ), ενώ οποιαδήποτε άλλα εκκρεμούντα ζητήματα στο διαμοιρασμό εξουσιών, όπως η απαίτηση της Τ/κ πλευράς για εκ περιτροπής Προεδρία, πρέπει επίσης να συζητηθούν. Το πλαίσιο Γκουτέρες τα λέει αυτά.

Από την άλλη, αφού αυτά πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω, τι στο καλό θέλουν να αποδεχθεί χωρίς συζήτηση η δική μας πλευρά; Και αφού θέλουν να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση «από εκεί που μείναμε» γιατί ζητούν αποδοχή του πλαισίου Γκουτέρες ως να πρόκειται για την τελική λύση; Και όταν όλα αποδεικνύουν ότι το ναυάγιο επήλθε λόγω της διαχρονικής άρνησης της Τουρκίας να συζητήσει τα δύο ζητήματα που μας απασχολούν ως κορυφαία (κατοχικό στρατό και εγγυήσεις), τα οποία ΚΑΙ ο Ερχιουρμάν θεωρεί αδιαπραγμάτευτα, τι στο καλό διαπραγμάτευση θα κάνουμε; Τι θα διαπραγματευτούμε; Καλύτερες συνθήκες σφαγής; Κατά το τσιτάτο του Ντίνου Χριστιανόπουλου: «Τα πρόβατα απήργησαν, ζητούν καλύτερες συνθήκες σφαγής».

Επί οκτώ χρόνια ακούμε αυτό το παραμύθι για τη συνέχιση διαπραγματεύσεων από εκεί που μείναμε. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε. Τουλάχιστον ας μας εξηγήσουν πού ακριβώς μείναμε. Διότι, ο καθένας άλλα εννοεί.

Επιμένουν, παντως, παρά την για πολλοστή φορά μαρτυρία του Μαυρογιάννη ότι το ναυάγιο οφείλεται στην άρνηση του Τσαβούσογλου. Χθες έβγαλαν στο ραδιόφωνο του Πολίτη τον Τουμάζο Τσελεπή για να σχολιάσει όσα είπε ο πρώην διαπραγματευτής. Και έλεγε όσα λέει από τότε. Ο Γκουτέρες, είπε, ενημέρωσε προσωπικά τον Νίκο Αναστασιάδη, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο δείπνο στο Κραν Μοντάνα, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη, με εμπιστευτικό έγγραφο που έδωσε στον ίδιο, να συζητήσει τερματισμό της Συνθήκης Εγγύησης από την πρώτη ημέρα, αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατάργηση του δικαιώματος επέμβασης.

Δεν θα επικαλεστώ άλλα στοιχεία, υπάρχουν πολλά, επικαλούμαι τον ίδιο τον Μαυρογιάννη, που σε συνέντευξη στον Φιλελεύθερο (12/2/24) είπε ακριβώς τι έγινε σε εκείνο το δείπνο. Ας μην πιστεύουν ούτε αυτόν που ήθελαν να κάνουν Πρόεδρο να μας κυβερνήσει και να διαπραγματευθεί το Κυπριακό. Για την ιστορία, λοιπόν:

Όπως περιέγραψε ο κ. Μαυρογιάννης, μόλις ξεκίνησε ο ΓΓ να λέει για την κατάργηση των Εγγυήσεων, απάντησε ο Τσαβούσογλου λέγοντας πώς δεν δέχεται. «Ο ΓΓ του ΟΗΕ του είπε: “Συγγνώμη, μου είπες ότι δεν θα το πρότεινες εσύ αλλά αν το πρότεινα εγώ θα το αποδεχόσουν μέσα στα πλαίσια όλου του πακέτου”. Ο Τσαβούσογλου επέμενε λέγοντας: “Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Εγώ απλά εξέφρασα ετοιμότητα να συζητήσω το πακέτο”. Και πρόσθεσε, χωρίς να πει τίποτε άλλο ο ΓΓ του ΟΗΕ, πώς τα στρατεύματα που θα μείνουν, θα πρέπει να μείνουν για πάντα. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση. Μπορεί να ήταν κακό το κλίμα, μπορεί να λέγονται διάφορα, αλλά η ουσία αυτή είναι. Δεν ήταν τέτοια η μετακίνηση της τουρκικής πλευράς που να μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία».