Ο Τουφάν Έρχιουρμαν επιχειρεί συστηματικά να αφήσει εκτός ατζέντας τα δύσκολα θέματα του Κυπριακού θέλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο να κρατήσει τη διαδικασία όσο γίνεται μακριά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, προσπαθεί να αφαιρέσει από τη συζήτηση τα όποια θέματα μπορεί να κινηθούν εκτός των κατευθυντήριων γραμμών που του έχει θέσει η Άγκυρα στο Κυπριακό.

Επιστρέφοντας στα κατεχόμενα μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Τουφάν Έρχιουρμαν σημείωσε ότι ως θέμα αρχής πρέπει να γίνουν αποδεχτές οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά. Επισήμαινε ότι αν αρχίσει εκ του μηδενός μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία θα δημιουργηθεί νέο αδιέξοδο που θα διαρκέσει χρόνια και πρόσθεσε ότι το άνοιγμα των συγκλίσεων για εκ νέου συζήτηση μία προς μία θα οδηγήσει τη διαδικασία στην αρχή. Είπε ότι αυτή η θέση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας του.

Η προσέγγιση του Έρχιουρμαν, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά δεν θεωρούνται τυχαίες και δείχνουν τις προθέσεις του. Αυτό που θέλει ο κατοχικός ηγέτης είναι να μείνουν εκτός τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Θέματα για τα οποία η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο σε επίπεδο πολυμερούς και για τα οποία η Τουρκία θα πρέπει να πάρει θέση.

Από τη στιγμή που η Άγκυρα δεν θέλει συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά η εκάστοτε τουρκοκυπριακή ηγεσία επιχειρεί να τη διευκολύνει. Αρχικά ο Ερσίν Τατάρ απαιτούσε την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας, προκειμένου να δεχθεί να συζητήσει επανέναρξη συνομιλιών. Εν συνεχεία ο Τουφάν Έρχιουρμαν διαφοροποίησε το λεκτικό του, αλλά θέτοντας προϋποθέσεις, προκειμένου να δεχθεί η τουρκική πλευρά την επανέναρξη των συνομιλιών.

Στις δηλώσεις του ο Έρχιουρμαν παραδέχθηκε ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί από τους δύο ηγέτες.

Βάζει συνεχώς εμπόδια

Η Τουρκία είναι η αιτία που δεν προχωρά οτιδήποτε στο Κυπριακό, σύμφωνα με δηλώσεις του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή Μενέλαου Μενελάου. Σε δηλώσεις του στον Αντένα, ο Μ. Μενελάου σημείωσε ότι «συνεχίζουμε να είμαστε αντιμέτωποι με εμπόδια λόγω του δρώντα που έχει τον καθοριστικό ρόλο, που είναι η Τουρκία».

Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής ξεκαθάρισε πως στο επίκεντρο της προσπάθειας της ελληνοκυπριακής πλευράς βρίσκεται η ουσία του Κυπριακού.

Τόνισε παράλληλα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει να εργαστούν σε πτυχές των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τις αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής δεξιάς, η οποία εμφανίζεται να ακολουθεί την πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό και από την άλλη να φωνάζει για τις συζητήσεις που διεξάγει ο κατοχικός ηγέτης.

Στα δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου φιλοξενούνται δηλώσεις του Ογουζχάν Χασίπογλου (λεγόμενου υπουργού στο κατοχικό καθεστώς), ο οποίος υποστήριξε πως οι συνομιλίες πρέπει να αρχίσουν με εξίσωση των καθεστώτων «των δύο κυρίαρχων κρατών» στη βάση των πραγματικοτήτων επί του εδάφους και ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να προσποιείται ότι συνομιλεί στο τραπέζι ευρισκόμενη εντός ενός πεδίου άνεσης.

Ισχυρίστηκε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχουρμαν είναι «πρόεδρος της ΤΔΒΚ», ότι πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για να εξυψώσει περισσότερο την «ΤΔΒΚ» διεθνώς και να την οδηγήσει εκεί που της αξίζει και ότι μόνο έτσι θα αποδυναμωθεί το πεδίο άνεσης της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Σύμφωνα με τον Χασίπογλου, ο Έρχουρμαν πρέπει να ενεργεί προς την κατεύθυνση των ψηφισμάτων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και της «βουλής» του κατοχικού καθεστώτος για το Κυπριακό.

Υποστήριξη από τους συντρόφους

Οι προερχόμενοι από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, «βουλευτές» του κατοχικού καθεστώτος, ανέλαβαν ρόλο υποστήριξης του τέως ηγέτη του κόμματός τους. Ο Ασίμ Ακάνσοϊ τα έβαλε με τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου (μέλος κι αυτός της «κυβέρνησης» του κατοχικού καθεστώτος) για τα όσα είχε προ ημερών αναφέρει σε βάρος του Έρχιουρμαν για το Κυπριακό.

Ο Ακάνσοϊ διερωτήθηκε πώς μπορεί να επιτίθεται στον επικεφαλής του «κράτους» κάποιος με μια νοοτροπία που προβάλλει τόσο πολύ την έννοια του «κράτους και της κυριαρχίας» και πρόσθεσε ότι πρέπει να προσέχει πολύ περισσότερο τα λόγια του κάποιος, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του «υπουργού εξωτερικών». Υποστήριξε επίσης ότι ο οδικός χάρτης του Έρχουρμαν στηρίζεται σε συγκεκριμένη στρατηγική που θα οδηγήσει το Κυπριακό σε μόνιμο αποτέλεσμα.