Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Καραμάνμαρας της Τουρκίας, όταν μαθητής Γυμνασίου άνοιξε πυρ σε σχολείο της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα αστυνομικές και υγειονομικές αρχές. Οι αναφορές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, έναν καθηγητή και τρεις μαθητές, ενώ υπάρχουν 20 τραυματίες.

Ο τοπικός κυβερνήτης της περιοχής κάνει λόγο για 4 νεκρούς και 20 τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.https://t.co/aLTFsR9M7z April 15, 2026

Ο δράστης της επίθεσης – ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την επίθεση – είναι μαθητής γυμνασίου, ενώ ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το CNN TURK, πιστεύεται ότι ο δράστης πήρε τα όπλα του πατέρα του.

Vali Ünlüer: Saldırgan da öldü. Kargaşa anında kendisine ateş etti https://t.co/3I3zwMsohz pic.twitter.com/3TJNLE2Ify April 15, 2026

Vali Ünlüer: Saldırgan 8. sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyet mensubu. Onun silahını aldığı düşünülüyor. 1'i öğretmen 3'ü öğrenci toplam 4 kişi vefat etti https://t.co/wvGRPv1uzT pic.twitter.com/xM6ZhkIA9m — CNN TÜRK (@cnnturk) April 15, 2026

Ο κυβερνήτης του Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε: «Ο δράστης ήταν μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε τα όπλα του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και άνοιξε πυρ σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του. Το αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής είναι προς το παρόν άγνωστο. Ας ελπίσουμε ότι τα τραυματισμένα αδέρφια μας θα αναρρώσουν. Δεν έχει σημειωθεί παρόμοια επίθεση σε κανένα άλλο σχολείο μας».

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, στην περιοχή Ονικισουμπάτ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις αρχές ασφαλείας.

Όπως μετέδωσε το CNN TURK, «μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καραμάνμαρας.

Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.

Πολυάριθμα ασθενοφόρα και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί».

Σημειώνεται ότι χθες Τρίτη είχε λάβει χώρα παρόμοιο περστατικό στην επαρχία Σανλιούρφα στο Σιβέρεκ της νότιας Τουρκίας, όταν ένοπλος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και 7 μαθητές