Ως μία από τις ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ανάμεσα στους δύο χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Οι δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές του Νίκου Χριστοδουλίδη. Έκανε λόγο και αυτός για μια «ανοικτή, ειλικρινή και χρήσιμη» συνάντηση, στην οποία συζήτησαν την πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και αντάλλαξαν απόψεις επί «ουσιαστικών ζητημάτων».

Ο Έρχιουρμαν δήλωσε: «Καταρχάς συζητήσαμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σε ποια σημεία έχει σημειωθεί πρόοδος και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αποφασίσαμε να δώσουμε οδηγίες στους εκπροσώπους μας να συνεχίσουν τις τακτικές τους συναντήσεις. Υπήρξαν ορισμένες καθυστερήσεις σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Συμφωνήσαμε ότι, στο πλαίσιο των συναντήσεων των εκπροσώπων μας, ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος θα ενημερώσει επισήμως τον Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών ζητημάτων».

Κλείνοντας πρόσθεσε ότι «σε γενικές γραμμές, αυτή ήταν η σύνοψη της συνάντησης» και πως συμφωνήθηκε από κοινού με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να προβούν σε αυτή τη μορφή ενημέρωσης.

Σε απάντηση ερώτησης δημοσιογράφου, ο Έρχιουρμαν είπε ότι είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν συνάντησης, να εξηγήσει επίσης πιο αναλυτικά το ζήτημα της μεθοδολογίας των τεσσάρων σημείων.