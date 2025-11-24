ΟΙ αριθμοί, δυστυχώς, είναι τρομακτικοί. Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρουσιάζοντας προ ημερών τα στατιστικά στοιχεία για την Κύπρο, σημειώνει ότι μόνο το 2024 στην Κύπρο καταγράφηκαν 438 αναφορές παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης!

ΟΠΩΣ συναφώς αναφέρθηκε, ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε μία νέα υπόθεση κάθε 20 ώρες. Κοντολογίς, ένα παιδί κάθε μέρα κακοποιείται. Είναι δε σαφές πως ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος καθώς δεν είναι όλα τα παιδιά που έχουν το θάρρος και τη δύναμη να μιλήσουν για τα όσα βίωσαν και βιώνουν. Ως εκ τούτου, στην κοινωνία υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, αλλά δεν μπορούν να προβούν σε καταγγελίες.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, συνεπώς, πολλά περισσότερα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση. Είναι δε σαφές πως το κάθε παιδί-θύμα κουβαλά για πάντα μαζί του, για μια ζωή, αυτό το τραύμα. Είναι γι αυτό που η Πολιτεία, οι ειδικοί, θα πρέπει να παρεμβαίνουν συνεχώς, επιστημονικά, για να υπάρξει μια σωστή διαχείριση των υποθέσεων αυτών. Προφανώς και γίνονται πολλά ως προς την αντιμετώπιση αυτού του θλιβερού φαινομένου. Και μάλιστα αυτά καταγράφονται, παρουσιάζονται, καθώς τούτο φαίνεται και από το έργο του αρμόδιου Γραφείου και των κρατικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και χρειάζονται να γίνουν ακόμη περισσότερα. Κι αυτό γιατί με βάση τα στατιστικά στοιχεία, οι περιπτώσεις που τυγχάνουν διαχείρισης, αποδίδουν. Βοηθούν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το τραύμα, χωρίς να υποστηρίξει κανείς ότι μπορεί ποτέ να το ξεπεράσουν. Είναι σαφές, όπως ήδη αναφέραμε, πως τέτοια τραύματα κυνηγάνε τους ανθρώπους εσαεί. Σε αυτό, που οι ειδικοί βοηθούν, είναι να μαλακώσει ο πόνος, το τραύμα.

ΤΗΝ ίδια ώρα, είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική ενημέρωση. Κι αυτό, με την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών, γίνεται ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν υποθέσεις κακοποίησης. Όμως, αυτό δεν αποτρέπει κάποιους απάνθρωπους να κακοποιούν παιδιά.

ΟΙ αριθμοί τρομάζουν. Κάθε ημέρα κακοποιείται και ένα παιδί. Είναι απίστευτο μεν, αλλά οι αριθμοί είναι εκεί. Όπως είναι γνωστό, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών Ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, εγκαινιάσθηκε την περασμένη Τρίτη μια νέα παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης και δράσης με τίτλο #20ΓιαΣένα.

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ συνοδεύεται και με διεκδικήσεις. Όπως αναφέρθηκε, η εκστρατεία καλεί να στηρίξουν την τοποθέτηση ψυχολόγου σε κάθε σχολείο, για σταθερή υποστήριξη και έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων, καθώς και τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό και άμεση αφαίρεση υλικού παιδικής κακοποίησης από το διαδίκτυο, με στενή συνεργασία Αστυνομίας, ψηφιακών πλατφορμών και αρμόδιων υπηρεσιών. Κοινωνία και Πολιτεία πρέπει να βοηθήσουν. Το οφείλουν στα παιδιά.