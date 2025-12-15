Τίποτα δεν αναμένεται πριν από τη συνάντηση Νετανιάχου – Τραμπ στις 29 του μήνα στο Λευκό Οίκο, και πάλι όμως, τίποτα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλειστεί. Μια πολεμική επιχείρηση, άγνωστο ποιας κλίμακας, από πλευράς του Ισραήλ πρέπει να αναμένεται πολύ σύντομα στο Λίβανο.

Ο Λίβανος όμως δεν θα είναι το μοναδικό σημείο όπως όλα δείχνουν, ούτε και το Ισραήλ θα δράσει μόνο του στα άλλα σημεία. Εκεί απαιτείται και η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ.

Η Χεζμπολάχ δεν δείχνει καμία διάθεση συμμόρφωσης και αφοπλισμού, τουναντίον κάνει ότι μπορεί για να ανασυγκροτηθεί, εν μέσω μάλιστα πληροφοριών ότι έχει κρύψει και πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες στην Νταχίγια της Βηρυτού και αλλού. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αραβικά κράτη την έχουν ενημερώσει ότι επίκειται μεγάλης κλίμακας επίθεση από το Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, ότι η ίδια προσπαθεί αλλά, η τρομοκρατική οργάνωση δεν συνεργάζεται.

Ο ίδιος ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου Γιούσεφ Ράγκι ο οποίος προ ημερών απέρριψε πρόσκληση του Ιρανού ομολόγου του για συνομιλίες στην Τεχεράνη είπε πως, «τα όπλα της Χεζμπολάχ έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά τόσο στην παροχή βοήθειας στη Γάζα όσο και στην υπεράσπιση του Λιβάνου, και μάλιστα οδήγησαν στην επιστροφή της ισραηλινής κατοχής». «Το λιβανικό κράτος», πρόσθεσε, «διεξάγει διάλογο με τη Χεζμπολάχ σε μια προσπάθεια να την πείσει να παραδώσει τα όπλα της, αλλά αυτή αρνείται να το κάνει».

Η δήλωση, ειδικά η αναφορά ότι είναι το κράτος το οποίο βρίσκεται απέναντι στη Χεζμπολάχ ή καλύτερα ότι η Χεζμπολάχ έχει απέναντι της το κράτος συνολικά, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ως προς το ότι η Βηρυτός διαχωρίζει πλέον απόλυτα τη θέση της από τον εντολοδόχο του Ιράν.

Το σημείο δε ότι η Χεζμπολάχ όχι μόνο απέτυχε αλλά προκάλεσε και την επιστροφή της ισραηλινής κατοχής είναι πρωτοφανές σε ύφος αλλά και σε διατύπωση έναντι της ηγεσίας της σιιτικής τρομοκρατικής οργάνωσης. Στο τέλος του μήνα άλλωστε δεν έρχεται μόνο το τετ-α-τετ Τραμπ – Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Έρχεται και το τέλος του τελεσιγράφου Τραμπ προς την κυβέρνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ με την Βηρυτό να έχει κάνει πολύ λίγα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το θέμα βέβαια δεν είναι το προσκήνιο αλλά το παρασκήνιο. Η Βηρυτός μπορούσε να κάνει περισσότερα αλλά, όσα κι αν έκανε σίγουρα δεν επιτύγχαναν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Πολύ πιο πιθανό θα ήταν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ανάμεσα στο στρατό και τη σιιτική οργάνωση. Δεδομένου ότι και το 1/3 των στρατιωτών αλλά και των αξιωματικών είναι σιίτες, τα δεδομένα δεν ευνοούσαν ούτε το στρατό ούτε και την κυβέρνηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Βηρυτός δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί άλλο την ανάμιξη του Ιράν στα εσωτερικά της χώρας η οποία από την εποχή της αναγέννησης επί Χαρίρι, οδηγήθηκε από το Ιράν και την Χεζμπολάχ, μαζί τότε με τον άλλο εντολοδόχο, το καθεστώς Άσαντ, στην καταστροφή οικονομικά και ευρύτερα.

Παράλληλα, αποχώρηση από τη Βηρυτό του Ιρανού Πρέσβη Μοζτάμπα Αμανί ο οποίος είχε χάσει το ένα μάτι και το ένα δάχτυλό του στην επίθεση με τους βομβητές της Μοσάντ τον Σεπτέμβριο του 2024 προκάλεσε ερωτήματα καθώς είχε προηγηθεί η κλήση του στο υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου. Εκεί του είχαν γίνει αυστηρές συστάσεις για μια ανάρτηση του στο Χ στην οποία καταφερόταν ενάντια στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Όταν αργότερα έφυγε για την Τεχεράνη, για άγνωστους λόγους, το καθεστώς του Ιράν διόρισε νέο Πρέσβη όμως η Βηρυτός καθυστερεί την προώθηση της διαπίστευσής του, κάτι που έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πάντως, οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίνουν στο ότι αυτή πρόκειται να είναι μόνο η πρώτη πράξη. Η δεύτερη θα είναι στη Συρία αλλά και στην ιρανική πλευρά των συνόρων με τη Συρία, όπου δραστηριοποιείται η ιρακινή Χεζμπολάχ η οποία είναι επίσης εντολοδόχος της Τεχεράνης. Και από εκεί η τρίτη πράξη και η σημαντικότερη αφορά το ίδιο το Ιράν το οποίο έχει επαναρχίσει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και προσπαθεί με τη βοήθεια της Κίνας και της Ρωσία να ξαναβάλει μπρος το πυρηνικό του πρόγραμμα κάτι που το Ισραήλ αλλά και οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να παρακολουθήσουν άπραγες.

Στο Ισραήλ δε, η υπομονή με την Τεχεράνη έχει εξαντληθεί προ πολλού και η Ιερουσαλήμ είναι βέβαιη πως το χθεσινό μακελειό στο Σίδνεϊ είναι έργο του καθεστώτος άλλωστε, και η Καμπέρα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Απόψε, ιρανικοί χάκερς, δημοσιοποίησαν στο διαδίκτυο τηλέφωνα και διευθύνσεις αλλά και απειλές ενάντια σε ισραηλινούς: από ανθρώπους που σχετίζονται με την άμυνα, ακαδημαϊκούς (για δεύτερη φορά) αλλά και δημοσιογράφους. Με μηνύματα μάλιστα, όπως «είναι κρίμα η γυναίκα σου και τα τρία παιδιά σας. Σκέψου τα παιδιά.»

Η Ιερουσαλήμ δείχνει αποφασισμένη να μην αφήσει το απόστημα των μουλάδων να ξαναφουσκώσει, κάτι που ελπίζουν κρυφίως έστω και όλοι άλλοι στην περιοχή. Το ζήτημα είναι πως, χωρίς όχι μόνο την έγκριση αλλά και τη βοήθεια Τραμπ, δύσκολα θα γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, αν δεν έχουμε εκπλήξεις μέχρι τότε, στις 29 του μήνα, θα έχουμε μάλλον νεότερα.