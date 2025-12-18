ΓΙΑ δύο ώρες (από τις 07:30π.μ. έως τις 09:00π.μ.) τα σχολεία σήμερα «παγώνουν», καθώς οι εκπαιδευτικοί θα διαμαρτυρηθούν για πρόνοιες του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Είναι, ασφαλώς, δικαίωμα τους η λήψη απεργιακών μέτρων. Είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά το δικαίωμα στην απεργία και κανείς δεν το αμφισβητεί.

ΟΙ διαφορετικές απόψεις προφανώς και υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Και γίνονται σεβαστές, όπως όμως σεβαστές, θα πρέπει να γίνουν και οι απόψεις των υπολοίπων. Ενόψει των σημερινών απεργιακών μέτρων, αλλά και των όσων προηγήθηκαν, το κλίμα στο πεδίο της εκπαίδευσης έχει οξυνθεί. Και είναι σαφές πως αυτό το κλίμα δεν θα εκτονωθεί όταν συνεχίζονται τα μέτρα από πλευράς των εκπαιδευτικών.

ΑΠΟ τη σημερινή στάση εργασίας είναι ξεκάθαρο ότι θα ταλαιπωρηθούν παιδιά και γονείς, καθώς εκτός των άλλων, δεν θα υπάρχουν δρομολόγια των λεωφορείων, των μέσω μαζικής μεταφοράς. Κι αυτό προφανώς προκαλεί μεγαλύτερη αναστάτωση καθώς οι γονείς θα πρέπει να προσαρμόσουν τα δικά τους ωράρια για μείνουν με τα παιδιά και στη συνέχεια να τα μεταφέρουν στο σχολείο, στις 9 το πρωί.

ΟΙ εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για πρόνοιες του νομοσχεδίου, για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Υπάρχει διαφωνία στο ζήτημα τούτο και ειδικά για το γεγονός ότι στους αξιολογητές θα είναι και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Απόλυτο σεβαστό τούτο, όχι όμως κατανοητό για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό που ισχύει παντού, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο και στην εκπαίδευση. Γιατί, δηλαδή, να ισχύει οτιδήποτε διαφορετικό;

ΕΙΝΑΙ δικαίωμα τους να διαφωνούν. Δεν μπορούν, όμως, ασκώντας το δικαίωμα τους, να αποβαίνει τούτο σε βάρος των υπολοίπων. Οι οργανωμένοι γονείς εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για την στάση εργασίας, καθώς όπως αναφέρουν, χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως μοχλός πίεσης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

ΟΙ οργανωμένοι γονείς, ως αναμενόταν, είναι ενοχλημένοι και αντιδρούν. Και ορθώς είναι ενοχλημένοι. Και οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν να αφουγκράζονται και τους γονείς και την κοινωνία. Και είναι σαφές πως η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, των πολιτών, είναι απέναντι στις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε ό,τι αφορά τη θέση τους σε σχέση με την μεταρρύθμιση.

ΤΟ νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα, και αναμένεται ότι θα εγκριθεί. Θα εγκριθεί η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που ισχύει από τη δεκαετία του ’70. Τη Δευτέρα θα υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, που θα πρέπει να γίνει σεβαστή.