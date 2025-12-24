ΔΥΟ μεταρρυθμίσεις, που προωθούσε η Κυβέρνηση υιοθετήθηκαν από τη Βουλή. Η πρώτη αφορά το φορολογικό σύστημα και η δεύτερη το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Πρόκειται για αλλαγές που συζητούνταν για δεκαετίες και επιτεύχθηκε η υιοθέτησή τους μόλις προχθές.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα βήμα προς τα εμπρός, παρά τις όποιες διαφωνίες και επιφυλάξεις. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έγιναν οι αλλαγές, που προδήλως εξυπηρετούν τους πολίτες. Θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα βήματα; Προφανώς και ναι. Αλλά ήταν το τελικό αποτέλεσμα μέρος ενός συμβιβασμού.

ΣΕ ό,τι αφορά τα φορολογικά είναι προφανές ότι ευνοείται από τη μεταρρύθμιση ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Με βάση τη μεταρρύθμιση, λιγότερα βάρη θα έχουν 160 χιλιάδες και πλέον φορολογούμενοι της μεσαίας τάξης, καθώς θα αυξηθεί έμμεσα το οικογενειακό τους εισόδημα, εξαιτίας των φορολογικών εκπτώσεων. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει ίσος ανταγωνισμός μεταξύ των κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων.

ΤΗΝ ίδια ώρα ενισχύονται τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με την ευχέρεια που παρέχεται στο Τμήμα Φορολογίας για την σφράγιση των επιχειρήσεων, τη δέσμευση μετοχών, την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης για όλους, από την ηλικία των 25 ετών, με την πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών και με την εξασφάλιση στοιχείων για τις καταθέσεις φορολογουμένων σε κυπριακές τράπεζες. Αυτά γενικά και περιγραφικά.

ΣΕ ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η πλειοψηφία της Βουλής, μετά από πολλές συζητήσεις, συγκρούσεις, απεργίες, συμβιβασμούς, αποφάσισε ένα πλαίσιο, που προφανώς και επιδέχεται βελτιώσεων. Κι αυτό θα γίνει εάν και εφόσον τούτο χρειασθεί κατά την υλοποίηση. Με βάση τα νέα δεδομένα, ο διευθυντής του σχολείου θα έχει ρόλο και στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βαρύτητα 15%. Το υπόλοιπο 85% παραμένει στον επιθεωρητή. Περαιτέρω, εισάγεται η θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού. Υπάρχουν προφανώς κι άλλες ρυθμίσεις στο νέο σύστημα. Η ουσία είναι, όμως, ότι επήλθε αλλαγή. Κι αυτό είναι το σημαντικό. Άλλαξε ένα σύστημα, το οποίο συντηρείτο από τη δεκαετία του ’70. Άλλα δεδομένα τότε, άλλα τα σημερινά.

ΔΥΟ μεταρρυθμίσεις έχουν υιοθετηθεί και αναμένεται τώρα η εφαρμογή τους. Η εφαρμογή του φορολογικού θα γίνει αμέσως, από την 1η Ιανουαρίου ενώ στην εκπαίδευση θα ξεκινήσει τη σχολική χρονιά 2028 – 2029.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μεταρρυθμίσεις, που θα βοηθήσουν την κοινωνία και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα των πολιτών αλλά και σε σχέση με την αξιοκρατία. Όλα, βέβαια, θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.