ΤΟ μεταναστευτικό ήταν, τα προηγούμενα χρόνια, ένα από τα πιο βασικά θέματα, αν όχι το βασικότερο θέμα, που απασχολούσε τους πολίτες. Υπήρχαν συνεχείς παράνομες μεταναστευτικές ροές, τόσο από τα κατεχόμενα, όσο και από τη θάλασσα. Τα Κέντρα Φιλοξενίας ήταν υπερπλήρη και προκαλούνταν διάφορα προβλήματα.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και τα δεδομένα σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά. Μεθοδικά και συστηματικά, διαμορφώνοντας μια πολιτική στο μεταναστευτικό, και προχωρώντας σε συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες, από τις οποίες ξεκινούν παράτυποι μετανάστες, οι αριθμοί μειώθηκαν σημαντικά.

ΟΠΩΣ ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξή του στον «Φ», «μειώσαμε τις αφίξεις πάνω από 80% και αυξήσαμε τις επιστροφές πάνω από 60%. Υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας για μια ολιστική προσέγγιση και πλέον η Κύπρος δεν είναι ελκυστικός μεταναστευτικός προορισμός».

ΑΥΤΑ, τα νέα δεδομένα φαίνονται και στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Αυτά τα αντιλαμβάνονται και οι τρίτοι. Εξ ου και εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν να υιοθετήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Κύπρος το μεταναστευτικό, το «μοντέλο της Κύπρου». Γι’ αυτό και -όπως ανέφερε ο Πρόεδρος- ο Καγκελάριος της Γερμανίας θέλει να στείλει στην Κύπρο τον αρμόδιο υπουργό για το μεταναστευτικό, να δει τις πρακτικές που ακολουθούμε.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως το μεταναστευτικό δεν είναι μονοδιάστατο θέμα. Δεν είναι μόνο οι παράτυποι, που αντιμετωπίζονται με βάση τους διεθνείς κανόνες, αλλά και όσοι έρχονται να δουλέψουν νόμιμα στην Κύπρο επειδή κι αυτοί έχουν ανάγκη, αλλά και η βιομηχανία τους χρειάζεται. Υπάρχουν ανάγκες για εργατικό δυναμικό στην οικοδομική βιομηχανία αλλά και στη γεωργία. Υπάρχει ανάγκη γενικά στη βιομηχανία, αλλά και στο πεδίο του τουρισμού. Άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία τους, η εργοδότησή τους είναι πέραν από αναγκαία. Κι αυτό γίνεται αντιληπτό από όλους.

ΣΥΝΕΠΩΣ υπάρχουν δυο πτυχές και στη βάση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το όλο θέμα. Σε ό,τι δε αφορά τους παράτυπους, η διαδικασία των επιστροφών, στη βάση και των συμφωνιών, που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με γειτονικές μας χώρες, προχωρά και έχει αποτέλεσμα.

ΕΙΝΑΙ σαφές, λοιπόν, πως με βάση τη διαχείριση που γίνεται από τους αρμόδιους, έχει αποφέρει αποτελέσματα. Κι αυτό, στο τέλος, είναι που μετρά. Και γίνεται αντιληπτό σε όλους.