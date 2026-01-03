19 από τους περίπου 43 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στους δρόμους της Κύπρου το 2025, ήταν επειδή μιλούσαν ή και «έπαιζαν» με το κινητό τους τηλέφωνο.

> Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν με αυτόν τον τρόπο, τζάμπα και βερεσέ, για να βάλουμε μυαλό; Αφού δεν τους ενδιαφέρει ο εαυτός τους, ας το κάνουν (να μην μιλάνε στο τηλέφωνο όσο οδηγούν), για τους δικούς τους. Έχουν ιδέα πόσοι γονείς «πέθαναν», επειδή έχασαν τα παιδιά τους έτσι;

ΥΓ.: Ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, δήλωσε ότι δεν μπορούμε να χάνουμε στους δρόμους τόσους ανθρώπους γιατί είναι «“κολλημένοι” με τα κινητά τους;». Ζήτησε από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας να επιληφθεί άμεσα του θέματος, και να καταλήξει στη λήψη άμεσων μέτρων.

7 άτομα συνελήφθησαν κατά την νύχτα της Πρωτοχρονιάς στην Κύπρο για διάφορα αδικήματα. Ενδεικτικά: Σε έλεγχο στην Λευκωσία, η Αστυνομία εντόπισε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, 25 και 27 ετών, μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Για τον ίδιο λόγο συνελήφθη και 39χρονος στην Πάφο.

> Στην επαρχία Λευκωσίας συνελήφθη ένα πρόσωπο, ηλικίας 34 ετών, γιατί μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

2 άτομα από την Πάφο, ένας άνδρας 45 ετών και μία γυναίκα 33, συνελήφθησαν από την Αστυνομία έχοντας κλέψει 7 laptop υπολογιστές και 7 κινητά τηλέφωνα. Επίσης, βρέθηκαν επάνω στον άνδρα μερικά γραμμάρια ναρκωτικών.

> Λέτε και τα γραμμάρια να ήταν 7;

4 φοιτητές ηλικίας 20 ετών ολοκλήρωσαν την εβδομάδα αυτή μια σκυταλοδρομία 227 χιλιομέτρων από τον Ακάμα στο Κάβο Γκρέκο, σε λιγότερο από 24 ώρες, σημειώνοντας ρεκόρ για πρώτη φορά στο νησί.

> Αξίζει να τους μνημονεύσουμε. Είναι οι Άγγελος Γιώργου Ελευθερίου, Πάνος Αλέπης, Κωνσταντίνος Ψαράς και Πέτρος Λοΐζου. Άντε και σε Μαραθώνιο, στην Αθήνα!

2,8 δισ. ευρώ είχαν καταβληθεί στους αγρότες της Ελλάδος μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026.

> Επίσης, άλλα 1,2 δισ. καταβλήθηκαν ως το τέλος του 2025.

13.421 κτηνοτρόφοι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Μαγνησία, Χαλκιδική και Αιτωλοακαρνανία δεν μπορούν να δηλώσουν συγκεκριμένους βοσκότοπους.

> Άρα, όπως διαβάζω στην Athens Voice, δεν μπορούν να πάρουν επιδοτήσεις.

50% των ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) των αγροτών που είχαν ελεγχθεί από τις αρμόδιες Αρχές, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επιδότησης από το ελληνικό κράτος.

> Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα δώσει 50% στους αγρότες ως ενίσχυση για τις ζωοτροφές.

82,7 δισ. δολάρια είναι το συνολικό ύψος της συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros από τη Netflix.

> Διαβάσαμε σε αρκετά sites ότι πολλοί κάνουν λόγο για τον «θάνατο του Χόλιγουντ».

50ετή εγγύηση ασφαλείας θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντόμιρ Ζελένσκι. Πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή, από τη 15ετή εγγύηση που φέρεται να προσέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

> Πάντως, μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται απίθανη προς το παρόν.

1η χώρα που αναγνώρισε την Σομαλιλάνδη, μια αυτόνομη περιοχή της Σομαλίας που αποσχίστηκε από τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής πριν από 30 χρόνια, είναι το Ισραήλ.

> Η θέση της Σομαλιλάνδης είναι στρατηγική για το Ισραήλ: Βρίσκεται απέναντι από την Υεμένη, στον Κόλπο του Άντεν και θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο ορμητήριο για πιθανές επιχειρήσεις εναντίον των αντίπαλων, υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθι.

4.000 δολάρια απαιτούσε το Νεπάλ να καταβάλουν οι ορειβάτες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τους περίπου 50 τόνους σκουπιδιών στο Έβερεστ (δείτε την πιο πρόσφατη φωτογραφία από εκεί).

> Όμως, οι Αρχές αναγκάστηκαν να καταργήσουν το σχέδιό τους, αφού οι ορειβάτες δεν έδειξαν ενδιαφέρον και το Νεπάλ τάχθηκε στο πλευρό τους. Μάλιστα!

(*) Κάθε Σάββατο, η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα & Προσωπεία μας, με την ματιά των αριθμών.