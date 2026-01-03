Βάζει λίγη ανακούφιση στη μιζέρια μας αυτή η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περηφάνεια οπωσδήποτε. Ξεκινά και με τον νέο χρόνο και γίνεται πιο ουσιαστική.

Έχουμε και κυβέρνηση που ανέπτυξε δυνατούς δεσμούς με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι κι έτσι ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο κι αν φαίνεται συμβολικός, στην πραγματικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για μια Κύπρο που παλεύει να επιβιώσει μέσα από την τουρκική απειλή.

Όταν ακούς τον Πρόεδρο να στέλνει το μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι θα εργαστούμε για να δώσουμε νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μπορεί να ακούγεται στα αυτιά κακεντρεχών ως υπερφίαλο (ποιοι είμαστε εμείς!), αλλά η αλήθεια είναι πως έχει γίνει τέτοια προετοιμασία για την προεδρία, που η αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και στη Μέση Ανατολή, δεν είναι μόνο θεωρίες.

Μόνο που όταν τα ακούς αυτά δεν γίνεται να μην σκέφτεσαι ότι φτάσαμε στο 2026 για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά το κυπριακό οικοδόμημα παραμένει καθηλωμένο. Μπήκαμε στο 2026 και δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας, ας πούμε. Ούτε φυσικό αέριο, ούτε απαλλαγή από το μαζούτ της ηλεκτροπαραγωγής. Και λες, μα είναι δυνατό να δίνει υποσχέσεις η Κύπρος στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να παλεύει δυο δεκαετίες γεμάτες να φέρει φυσικό αέριο και να μην τα καταφέρνει; Και να πληρώνουν οι πολίτες πανάκριβο ρεύμα επειδή οι κυβερνήσεις τους αποδεικνύονται ανίκανες; Διότι περί ανικανότητας πρόκειται, ας μην γελιόμαστε.

Βουτήξαμε, λοιπόν, στην κυπριακή προεδρία περήφανοι και αξιοπρεπείς. Ως κράτος αξιόπιστο και απόλυτα ευρωπαϊκό. Μόνο να μην αφήσουμε πίσω μας τα επείγοντα «καθημερινά». Διότι εκκρεμούν πάρα πολλά, δεν μπορούν να περιμένουν. Ο χρόνος δεν περιμένει, έφαγε ήδη τις πρώτες του μέρες. Μην μας βρει πάλι το καλοκαίρι και να μας απειλούν οι μηχανές της ΑΗΚ ότι πρέπει να κλείνουμε τους κλιματισμούς μέσα στους καύσωνες διότι μπορεί να κλατάρουν και να μείνουμε χωρίς ρεύμα. Τι γίνεται, ας πούμε ο Προμηθέας; Ετοιμάστηκε να φέρει αέριο; Τι γίνεται το τερματικό του Βασιλικού; Αποφασίστηκε πώς θα προχωρήσει να τελειώσει; Μπα!

Εδώ κλείνει η μια αναταραχή και ανοίγει άλλη. Τελείωσε η εκκρεμότητα των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση; Ψηφίστηκε η νομοθεσία αλλά οι συντεχνίες θα πάρουν αποφάσεις, λέει, όταν ανοίξουν τα σχολεία. Στις διακοπές δεν μπορούν να συνεδριάζουν. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τελείωσε. Το καινούργιο μέτωπο είναι τώρα στην Αστυνομία. Όπου δεν καταλάβαμε τι θέλουν οι αστυνομικοί μας. Τους είπε ο Θεμιστός Αρναούτης ότι θα αλλάξει το πρόγραμμα για να μην δουλεύουν δωδεκάωρα και ξεσηκώθηκαν. Θέλουν να δουλεύουν δωδεκάωρα οι άνθρωποι, αφοσιωμένοι στο καθήκον. Ή, μήπως, στις χρυσές υπερωρίες;

Ο κατώτατος μισθός πείνας; Η ΑΤΑ για λίγους; Τα ενοίκια που όσο περνά ο καιρός τόσο περισσότερο φουσκώνουν; Οι εκποιήσεις, που τις συνηθίσαμε και κάνουμε πως δεν βλέπουμε τις τραγωδίες που προκαλούν; Η ακρίβεια, που την συνηθίσαμε κι αυτή;

Η Κύπρος, λέει η Eurostat, είναι δεύτερη στην ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία, σε ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους αρκετά ζεστό. Και σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 27,8% του πληθυσμού της Κύπρου κατατάσσεται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη και το 14,6% του πληθυσμού, (139.930 άτομα), ζει σε κίνδυνο φτώχειας, αφού το εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο με €12.400, που είναι το όριο κινδύνου φτώχειας.

Η Eurostat πάλι, λέει ότι σχεδόν 20% των καταναλωτικών δαπανών των κυπριακών νοικοκυριών, πάει στη στέγαση, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα. Δηλαδή, σε αυτά που θα έπρεπε να φροντίσει το κράτος να ελεγχθούν, να περιοριστούν, να φτηνύνουν, και αυτά τα οποία κανένα νοικοκυριό δεν μπορεί να αποφύγει, είναι αναγκαστικά.

Λοιπόν, είμαστε περήφανοι που η κυπριακή προεδρία της ΕΕ θα δώσει νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά καθόλου περήφανοι για την ώθηση στο κυπριακό οικοδόμημα. Βιαστείτε άρχοντες, μην χάσουμε και το 2026.