Δεν υπήρχε καμιά γυναίκα δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, καθώς το περασμένο Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 πληροφορούσε τη σαστισμένη διεθνή κοινότητα για την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και την επιτυχημένη κατάληξη της με τη σύλληψη, απαγωγή, μεταφορά και εγκλεισμό του προέδρου της λατινοαμερικανικής χώρας Nicolas Maduro σε φυλακή στη Νέα Υόρκη – είναι προφανώς μια δράση πολύ …αντρική για να δικαιολογεί οποιαδήποτε θηλυκή παρουσία και συμμετοχή στη διαδικασία δημοσιοποίησής της. Στη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης που έδωσε ο Trump στην εξοχική κατοικία του στο Mar-a-Lago της Φλόριντα, τον πλαισίωναν οι υπουργοί Εξωτερικών Marco Rubio και Άμυνας Pete Hegseth, όπως και ο στρατηγός Dan Caine, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εκεί ήταν και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Stephen Miller και ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe. Ο Trump ανέφερε στη δήλωσή του ότι ο Nicolas Maduro και η σύζυγός του Cilia Flores βρίσκονται υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, όπου θα δικαστούν αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία.

Ο στρατηγός Dan Caine περιέγραψε την αποστολή του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, ενώ στη δική του παρέμβαση ο Pete Hegseth χρησιμοποιώντας το …θαυματουργό πολυεργαλείο της κολακείας, φρόντισε να δώσει ένα ενισχυτικό τρομπάρισμα στη φουσκωμένη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό του προϊσταμένου του, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «υπό τον πρόεδρο Trump η Αμερική …επέστρεψε. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο 2026». Για τον άλλο νάρκισσο, τον 63χρονο Nicolas Maduro, πρώην οδηγό λεωφορείου που από το 2013 ήταν …οδηγός μιας χώρας 30 εκατομμυρίων κατοίκων, την οποία και γκρεμοτσάκισε, ο Hegseth χρησιμοποίησε μια λαϊκή φράση αργκό, ότι «he effed around and he found out» («τα ήθελε και τα έπαθε» σε ελεύθερη μετάφραση).

Από τη δήλωση του Marco Rubio που κατάγεται από την Κούβα, ξεχωρίζω ότι …απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να δράσει με τον ίδιο τρόπο κατά του αυταρχικού καθεστώτος της Κούβας.

Σε κάθε περίπτωση η …macho ανατροπή του Nicolas Maduro από μια εξέχουσα πολιτική φυσιογνωμία του μισογυνισμού, αναδεικνύει τη σημασία και την τεράστια δύναμη του παράδοξου, αφού αυτή ενδέχεται να φέρει στην εξουσία μια γυναίκα! Πιθανόν την αντιπρόεδρο Delcy Rodríguez που ασκεί τώρα τα καθήκοντα προέδρου. Ή την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης τιμημένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Maria Corina Machado, παρ’ όλο που τη …σκάρταρε ο Trump, λέγοντας ότι «δεν έχει υποστήριξη ή σεβασμό στη χώρα της» – πάλι καλά που δεν έσπευσε να τη στολίσει με …κοσμητικά επίθετα όπως κάνει με τις γυναίκες δημοσιογράφους που του υποβάλλουν ενοχλητικές γι’ αυτόν ερωτήσεις…